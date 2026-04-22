Abascal defiende la prioridad nacional: «La ilegalidad es que los españoles estén discriminados en España»

«La ilegalidad es que los españoles estén discriminados en España», ha sostenido Santiago Abascal este miércoles, defendiéndose de la polémica sobre la propuesta de Vox de primar a los españoles en el acceso a las ayudas públicas, y que su formación ha acuñado como «prioridad nacional».

El líder de la formación ha expuesto en qué consiste la prioridad nacional que Vox ha sacado adelante junto con el PP en Extremadura: «Es el menú que ofrecemos a los españoles», ha señalado, tras el desmarque expresado por otros barones populares, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, y de la propia dirección nacional del PP. «Me alegro que manifiesten su postura, así en las próximas elecciones los votantes sabrán qué defienden y qué defendemos», ha añadido, en una entrevista con la periodista Susana Griso, en el programa Espejo Público de Antena 3, donde Abascal es la tercera vez que acude en menos de cuatro meses, y cuyas dos últimas han batido récord de audiencia.

La presencia mediática de Abascal coincide con la defensa de Vox este miércoles en el Congreso de los Diputados de su propuesta para dar prioridad a los españoles en las políticas públicas. Una medida que Vox registró como interpelación urgente este martes, y que se votará coincidiendo con la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

«Quiero que todos los diputados se retraten», ha señalado. Con esta jugada parlamentaria, Vox intentará poner entre las cuerdas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien salió a desmentir que en Extremadura se hubiera acordado dar prioridad a los españoles, contraviniendo la Ley nacional de Extranjería. Los populares han registrado varias enmiendas al texto de Vox a fin de llegar a un acuerdo.

Para Abascal, en estos momentos, en España se está «discriminando a los españoles» ante la llegada masiva de inmigrantes que están «colapsando las ayudas públicas»: «Nos dijeron que venían a pagar las pensiones», ha destacado. Al tiempo que ha expresado su «gratitud» a aquellos extranjeros “que trabajan en España y no imponen su cultura». Según el presidente de Vox, incluso «los votantes socialistas se ven discriminados», «independientemente de si nos votan o no» y ve que lo que su formación defiende no es diferente a lo que hace «Marruecos con los marroquíes», «o cualquier otro país con sus nacionales».

Abascal anuncia acuerdo inminente en Aragón con el PP

Respecto al pacto en Aragón, Abascal ha sido claro: «Me gustaría que fuera en las próximas horas. El acuerdo está muy avanzado Y si no es hoy, estoy convencido de que será en los próximos días».

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