Un atasco en la A-6 provoca el caos en la PAU: todas las universidades de Madrid cambian los exámenes de Selectividad

La avería de un autobús interurbano en la A-6 en la zona de Moncloa-Aravaca ha complicado a primera hora de la mañana el acceso a Madrid, lo que ha obligado a la Universidad Complutense de Madrid a adoptar medidas excepcionales para los alumnos que se examinan de la Selectividad en el campus de Ciudad Universitaria. Los afectados por el tráfico han podido acceder a las aulas hasta las 10:00 horas y los que se examinan en otros centros universitarios madrileños no han podido salir hasta las 10:15 para evitar filtraciones.

El autobús ha quedado averiado sobre las 07:30 horas a la altura del kilómetro 5,2 del Bus Vao de la citada autovía, en sentido entrada a la capital, según ha apuntado un portavoz de la Dirección General de Tráfico.

Como consecuencia de ello, ha tenido que ser interrumpido el tráfico en ese punto y se han registrado retenciones de unos 3 kilómetros. El vehículo averiado ha sido retirado sobre las 09:00 horas, aunque la circulación continuaba interrumpida una hora más tarde.

Este incidente ha dificultado el acceso al campus de Ciudad Universitaria, donde se están celebrando los exámenes de la PAU, la Universidad Complutense de Madrid ha adoptado una serie de medidas excepcionales como el acceso permitido al aula hasta las 10:00 horas.

Según ha indicado el centro universitario en un mensaje en redes sociales, los estudiantes que hayan accedido dentro de ese plazo podrían permanecer examinándose hasta las 11:30 horas. «En ningún caso se superarán los 90 minutos de duración de la prueba, más el tiempo adicional correspondiente por adaptación, si procede», ha aclarado.

Además, ha especificado que ningún estudiante podría abandonar el aula antes de las 10:15 horas en los centros de examen de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, ha apuntado que los estudiantes que no puedan llegar al aula antes de las 10:00 deberán realizar el examen el 5 de junio, como incidencia.