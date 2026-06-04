Trágica pérdida en ‘La Promesa’: el personaje que ha tenido que decir adiós tras su muerte

La Promesa es una de las ficciones diarias que más tiempo lleva acompañándonos de las que siguen en emisión. A lo largo de todo este tiempo, hemos podido ser testigos de cómo muchos de los personajes (y muchos de ellos, incluso, siendo claves en la historia) han tenido que decir adiós a esta etapa de sus vidas, a través de una trágica muerte. Un claro ejemplo lo encontramos en Feliciano (hijo de Petra), Eugenia (mujer del Capitán de la Mata) o, incluso, Jana. La protagonista indiscutible de La Promesa murió trágicamente, poco después de cumplir su sueño de casarse con Manuel y, además, cuando se encontraba embarazada de su primer hijo. Aun así, no es la última muerte que hemos podido ver en el desarrollo de esta historia. De hecho, la más reciente ha tenido lugar durante esta semana.

En una de las entregas de La Promesa emitidas esta semana, los espectadores de La 1 de Televisión Española se han visto obligados a despedirse para siempre de uno de sus personajes habituales. Como no podía ser de otra manera, esta muerte ha conmocionado a todos los habitantes del palacio, pero también a los más fieles seguidores de esta ficción diaria. Nos referimos al fallecimiento de Santos. El joven lacayo interpretado por Manu Imizcoz resultó herido de gravedad tras enfrentarse al duque de Carril para tratar de proteger tanto a Vera como a Julieta. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que su acto heroico tuvo graves consecuencias: la bala pasó muy cerca del corazón y dañó numerosos vasos sanguíneos. De esta forma, el doctor descartó la operación o el traslado al hospital, ya que no había opciones para salvarle la vida.

De hecho, una de las escenas más desgarradoras de esta temporada tiene estrecha relación con el instante en el que Ricardo se ve obligado a comunicar la noticia a su hijo. A pesar de lo vivido, y lejos de lamentarse por su destino, Santos encontró consuelo al descubrir que su muerte ha servido para cumplir su objetivo, que era salvar la vida de Vera y Julieta. «Eres un héroe», hizo saber el señor Pellicer a Santos.

Cabe destacar que el lacayo quiso aprovechar esas últimas horas de vida para tratar de saldar cuentas pendientes. Hasta tal punto que rechazó recibir medicación para ser plenamente consciente de sus facultades y, de esta forma, poder despedirse de todos. Entre los encuentros más emotivos destaca, especialmente, el que tuvo con Vera.

Después de lo ocurrido, la hija del duque de Carril le hizo saber que se sentía profundamente responsable. Lejos de martirizarla, Santos no tuvo reparos a la hora de liberarla de toda culpa. Además, quiso pedir perdón por todos los errores que había cometido y el daño que había causado en el pasado.

«Estás más que perdonado. Te debo estar viva», alcanzó a decir Vera, visiblemente emocionada. Por si fuera poco, los seguidores de La Promesa pudieron ver cómo el joven recibió el último sacramento de manos de Samuel, pero también cómo vivió esos últimos minutos de vida junto a Ricardo. Fue el instante en el que dejaron atrás los reproches y se sinceraron como nunca. Juntos nos regalaron una de las secuencias más emotivas y desgarradoras que se recuerdan.