La alumna con mejor nota en la PAU de 2022: «Aunque creas que vas mal, si has trabajado, te irá bien»

Carmen García, alumna que hizo las pruebas de la selectividad de 2022, obtuvo una de las notas más altas de toda España, un 13,975. Una nota que está 0,005 puntos por debajo de la nota máxima alcanzable: un 14. Gracias a esa nota pudo acceder al doble grado de Relaciones Internacionales y Traducción en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Una carrera en la que, según asegura ella, «si no hubiera sacado esa nota, habría sido complicado tener plaza en esta universidad». Recuerda además que en su año «fue una locura porque todas las notas de corte estaban por las nubes».

Una prueba que marca el futuro

Cuando los alumnos se enfrentan a las pruebas de la selectividad, existe el temor infundido al riesgo de sacar un buen resultado en los exámenes, ya que estos marcarán el devenir de su futuro. Sin embargo, Carmen afirma haber superado otras pruebas mucho más difíciles que la PAU.

A pesar de ello, ella entiende a quienes afrontan estas evaluaciones, ya que este es «un momento decisivo para tu futuro, del que depende que puedas estudiar lo que quieras o no, y si te sale mal, es una faena». Unos nervios que de poco ayudan, y la clave está en «estudiar regularmente durante el curso». Para ella, buscar un milagro al final no es recomendable, ya que «el atracón de última hora no ayuda».

Diferencia entre obligatorias y específicas

La selectividad se divide en 3 días de exámenes repartidos en varias horas a lo largo de la mañana y la tarde. Los alumnos se enfrentan a un total de 2 o 3 pruebas por día. En primer lugar, se examinan las llamadas asignaturas obligatorias.

Estas asignaturas son comunes para todos los alumnos, independientemente de la rama de estudios seleccionada. Estas asignaturas son Lengua Castellana y Literatura, Historia de España o de la Filosofía, dependiendo de cuál se quiera escoger, y Lengua Extranjera, a elegir entre inglés, francés o alemán.

La cuarta asignatura es dependiente de la rama de estudios escogida, a elegir entre Matemáticas (diferentes para ciencias o sociales), Latín o Dibujo Artístico, entre otras. Las asignaturas específicas que elija cada alumno dependen de su rama de estudios escogida para cursar el bachillerato.

¿Cómo se calculan las notas totales?

Una vez ya realizados los exámenes, es la hora de calcular la famosa nota que marcará el acceso a la carrera deseada. Esa nota no depende únicamente de cómo se desenvuelvan los alumnos en la PAU, sino que es una carrera de fondo de dos años, donde la nota media de bachillerato juega un papel fundamental.

El 60% de la nota corresponde a la nota media del alumno durante bachillerato, y el otro 40% corresponde a la nota media de los exámenes de la fase obligatoria. No obstante, la nota total varía dependiendo de la universidad a la que se aplique, debido a las ponderaciones que tenga cada una para las asignaturas específicas.

Conocidas las ponderaciones, la fórmula para calcular la nota final es la siguiente: (Nota media bachillerato x 0,6) + (Nota media de la fase obligatoria x 0,4) + (Nota de las específicas x ponderación para cada una). Es importante recordar que las pruebas no son iguales para toda España, y que en cada comunidad autónoma la selectividad es distinta.