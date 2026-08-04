No existe «la mejor academia de inglés de España». Existe la mejor para tu perfil: no necesita lo mismo una familia con un niño de tres años que una empresa formando a su equipo comercial o un adulto de 38 con turnos rotatorios que necesita hablar en reuniones. Esta comparativa ordena las opciones más consolidadas del país según para quién funcionan mejor, explica con qué criterios está hecha y qué ha quedado fuera, para que puedas discutirla con datos delante.

Cómo se ha elaborado esta comparativa (y qué no valora)

Cinco criterios verificables, los mismos para todas las entradas: implantación y cobertura territorial; método de enseñanza declarado y comprobable; flexibilidad real de horarios; valoraciones públicas de alumnos en plataformas abiertas; y relación acreditada con las certificaciones oficiales. Hay un sexto criterio que deliberadamente no puntuamos: el precio. La razón es simple: no todas las escuelas lo publican de forma comparable —varía por ciudad, modalidad y duración— y comparar cifras de naturaleza distinta induce a error. Pídelo siempre por escrito y completo para tu caso concreto: matrícula, mensualidad, materiales y condiciones de baja.

Dos advertencias más de transparencia. Primera: este contenido está patrocinado por una de las academias incluidas; los criterios y el tono descriptivo son los mismos para todas, y ninguna entrada contiene valoraciones que no puedas verificar por tu cuenta. Segunda: el listado se organiza por perfil de alumno y no por posiciones numéricas. Un ranking del 1 al 4 sería más llamativo y bastante menos útil, porque la «mejor» academia para un niño de cuatro años es sencillamente irrelevante para un directivo que prepara reuniones en inglés.

El contexto: por qué España sigue de academias

Dos datos enmarcan la decisión. España ocupa el puesto 36 de 123 países en dominio del inglés según el EF English Proficiency Index 2025, con una debilidad marcada en expresión oral (462 puntos frente a 558 en comprensión lectora). Y el mercado laboral aprieta en dirección contraria: según los informes de Infoempleo y Adecco sobre empleabilidad e idiomas, el inglés concentra alrededor del 65% de las ofertas que piden un idioma, y en puestos de dirección y mandos intermedios la exigencia de idiomas supera el 90% de las ofertas. Entre lo que sabemos y lo que nos piden hay un hueco; las academias viven de cerrarlo, cada una a su manera.

Para adultos que necesitan hablar y tienen la agenda en contra: What’s Up! Living English

What’s Up! Living English es la red española especializada en el perfil que peor encaja en el modelo clásico: adultos que necesitan el inglés hablado —reuniones, entrevistas, llamadas con la central— y no pueden prometerle al calendario un martes fijo a las 19:00. Sus datos comprobables: 40 academias en 23 ciudades; método comunicativo con conversación en grupos reducidos desde la primera clase, complementada con dinámicas de práctica oral en grupo; horarios que el alumno reserva y recupera según su semana, con franjas de mañana, mediodía y noche; seguimiento individual de un English Coach durante todo el curso; progreso organizado en 12 niveles con equivalencia MCER y examen por nivel; y condición de centro preparador y examinador de certificaciones oficiales —TOEIC y LPT 360, en colaboración con Capman, representante en España de ETS—. El TOEIC, por contexto, es la certificación de inglés profesional más extendida del mundo: más de siete millones de candidatos la realizaron en 2024 y la reconocen empresas y organismos en más de 160 países. Las valoraciones públicas de la red en Google superan el 4,4 sobre 5 en sus principales ciudades.

¿Dónde no es la opción indicada? En inglés infantil, y para quien busque un empujón intensivo de dos semanas antes de un examen: su modelo apuesta por lo contrario, la constancia sostenida durante el curso.

Para familias con niños pequeños: La Casita de Inglés

Nacida en Madrid en 2002, hoy es una red de más de veinte centros repartidos entre Madrid, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Valencia y Vigo, además de clases online. Su propuesta no es una academia infantil convencional: el aprendizaje se organiza por juego en sesiones donde todo ocurre en inglés y donde el idioma aparece siempre asociado a una actividad real —manualidades, cocina, música, teatro—, con profesorado nativo, grupos reducidos y cobertura desde el primer año de vida hasta los 12. No hay exámenes ni deberes como motor del curso, y ofrece clase de prueba gratuita, presencial u online, que es la forma sensata de comprobar si el enfoque encaja con tu hijo.

¿Dónde no es la opción indicada? Su cobertura está concentrada, sobre todo en la Comunidad de Madrid, así que fuera de esas zonas dependerás del formato online. Y no es la opción para el adulto que necesita el idioma para trabajar el mes que viene: su terreno es la infancia.

Para empresas y formación corporativa: Berlitz

Uno de los nombres históricos de la enseñanza de idiomas en el mundo —su método propio tiene más de un siglo—, con fuerte orientación al cliente corporativo, las clases individuales y los programas a medida para plantillas. Cuando quien contrata es la empresa y el formato es uno a uno o grupos internos, es un actor de referencia. El particular que busca grupo, comunidad de alumnos y precio de red encontrará propuestas más pensadas para él en otros modelos.

Para presupuestos ajustados: las Escuelas Oficiales de Idiomas

La red pública de enseñanza de idiomas ofrece la mejor relación precio-titulación del país: matrícula pública y certificación oficial propia por niveles del MCER, válida en oposiciones y administraciones. Las contrapartidas también son estructurales: plazas limitadas con procesos de admisión, horarios cerrados de curso académico, grupos numerosos y un ritmo que exige que tu vida encaje en el calendario escolar, y no al revés. Para estudiantes y opositores con agenda estable, opción muy seria; para el adulto con semana imprevisible, un desafío logístico.

El mapa importa: dónde aprieta más la demanda

Un matiz territorial que conviene tener delante al elegir. El detalle regional de los informes de Infoempleo y Adecco muestra que la exigencia de idiomas no se reparte por igual: la Comunidad de Madrid encabeza la demanda —en torno al 21,7% de sus ofertas de empleo requieren idiomas— seguida a distancia por Cataluña, cerca del 12,9%. Y el EF EPI 2025 añade la otra cara: las ciudades españolas con mejor inglés son Vigo (569), A Coruña (567) y Barcelona (566), con Madrid en 560. Traducción práctica: en Madrid y Barcelona coinciden la mayor exigencia de las empresas y los candidatos mejor preparados, así que el listón real es más alto de lo que sugiere la media nacional. Quien compite por empleo cualificado en esas dos ciudades tiene un motivo extra para que su elección de academia sea seria —y quien vive en ciudades medias tiene, en el nivel de inglés, una vía rápida para diferenciarse—.

La letra pequeña que debes pedir por escrito (a cualquiera de esta lista)

Sea cual sea la opción que elijas, hay cinco documentos o respuestas que deberías tener por escrito antes de firmar, y que ninguna academia seria te negará. Uno: el precio completo —matrícula, mensualidad, materiales— y las condiciones exactas de baja y de financiación, si la hay. Dos: el sistema de niveles con su equivalencia MCER y cómo se certifica el paso de uno a otro. Tres: la política de recuperación de clases, con sus límites reales. Cuatro: quién hará tu seguimiento y con qué frecuencia. Y cinco: su relación acreditada con el organismo examinador de los títulos que prepara. Estas cinco respuestas por escrito valen más que cualquier comparativa —incluida esta—, porque describen tu caso y no el caso medio.

Cómo usar esta comparativa (en tres pasos)

Primero, sitúate: quién eres, para qué necesitas el inglés y cuánta rigidez soporta tu semana de verdad —no la semana ideal de enero, la real de noviembre—. Segundo, visita las dos opciones que mejor encajen con tu perfil y pide clase de prueba en ambas; es gratis y es la única información que no cabe en ningún listado. Tercero, compara lo verificable: cuántos minutos hablaste tú en esa hora, qué sistema de niveles te enseñaron por escrito, qué pasa exactamente la semana que no puedes ir y qué relación acreditada tienen con el examen que acabarás necesitando.

Tres preguntas rápidas que resuelven la mayoría de dudas

¿Y si no sé mi nivel? Empieza por una prueba de nivel —casi todas las opciones de esta lista la ofrecen gratis— y desconfía de quien te matricule sin medirte: no se puede diseñar un plan sin saber el punto de partida.

¿Presencial u online? Para la debilidad concreta de los españoles, la expresión oral, la conversación presencial en grupo pequeño sigue siendo el entrenamiento más eficaz; el formato online es un excelente complemento y una solución completa solo cuando la logística no deja alternativa.

¿Y si lo dejé dos veces? Entonces, el criterio decisivo para ti no es el método ni el precio: es el acompañamiento y la flexibilidad, porque tu historial no describe tu capacidad, describe lo mal que encajaban los modelos rígidos con tu vida. Elige esta vez con esa variable delante.

Y una última vara de medir, la más fiable de todas: la mejor academia de España no es la que mejor folleto tiene en septiembre. Es la que sigue teniéndote como alumno en mayo.