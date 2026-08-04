Anabel Pantoja ha reaparecido ante los medios tras una intensa etapa profesional y lo ha hecho dejando muy clara la postura que mantiene desde hace meses respecto a los conflictos que rodean a su familia. La creadora de contenido fue abordada por los periodistas a su salida de un compromiso laboral y, aunque se mostró educada en todo momento, dejó patente que no está dispuesta a convertirse en portavoz de los asuntos que afectan tanto a Isabel Pantoja como a Kiko Rivera.

Anabel Pantoja se pronuncia sobre su primo Kiko

Las preguntas sobre la situación familiar no tardaron en llegar. Sin embargo, la sobrina de la tonadillera optó por zanjar el tema desde el primer momento. «No te voy a responder a nada, lo siento», aseguró con rotundidad, dejando claro que su intención es mantenerse completamente al margen de cualquier controversia relacionada con el clan Pantoja.

Aunque evitó profundizar en la actualidad que rodea a su primo, sí quiso trasladar un deseo que resume su posición actual. Anabel confesó que lo único que le importa es que las personas a las que quiere se encuentren bien, especialmente después de las últimas informaciones sobre el estado de salud de Kiko Rivera. Aun así, insistió en que no piensa hacer declaraciones sobre cuestiones personales ni médicas de ningún miembro de su familia: «Yo feliz de que todo el mundo esté bien y que, sobre todo, Kiko esté bien, pero no voy a hablar ni de salud ni de nada».

Durante el breve encuentro con la prensa también pidió comprensión. La influencer explicó que entiende perfectamente el trabajo de los reporteros, pero les solicitó que respetaran su decisión de no pronunciarse sobre temas ajenos a ella. Tras responder con amabilidad al saludo de los medios, reiteró que no tenía intención de alimentar titulares relacionados con la complicada situación familiar.

En la misma línea, Anabel esquivó cualquier cuestión relacionada con las informaciones que han trascendido en los últimos días sobre posibles movimientos legales de Kiko Rivera o sobre la celebración del cumpleaños de Isabel Pantoja. Su respuesta fue la misma en todas las ocasiones: no quiere valorar asuntos que no le afectan directamente y prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica.

Esta actitud no es nueva. Desde hace tiempo, Anabel ha optado por reducir al mínimo sus comentarios sobre las diferencias que existen dentro del mediático clan, una decisión con la que intenta preservar su tranquilidad y evitar verse envuelta en conflictos que, según ha demostrado en numerosas ocasiones, no desea protagonizar.

Lejos de las cuestiones familiares, la colaboradora sí habló de su situación personal y de sus planes para las próximas semanas. Después de varios meses de intenso trabajo, explicó que aprovechará el mes de agosto para hacer una pausa y dedicar más tiempo a su hija Alma. La influencer afronta este periodo con la intención de desconectar de la rutina profesional y disfrutar plenamente de su faceta más personal.

Además, confirmó que continúa inmersa en nuevos proyectos laborales, una parcela en la que asegura sentirse especialmente ilusionada. No obstante, dejó claro que su prioridad sigue siendo encontrar el equilibrio entre su carrera y su vida familiar. Mientras tanto, mantiene firme una decisión que parece inamovible: no entrar en las polémicas que rodean al apellido Pantoja y centrar toda la atención en su propio camino.