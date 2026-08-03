Fran Rivera ha reaparecido este fin de semana en El Puerto de Santa María con motivo de una de las citas taurinas más esperadas del verano. El diestro acudió a la plaza para mostrar su apoyo a Andrés Roca Rey, pareja de su hija Tana Rivera, consolidando una vez más la buena sintonía que mantiene con quien ya es considerado por muchos como su yerno.

A su llegada al coso gaditano, Fran se mostró relajado y sonriente, saludando a los medios de comunicación que aguardaban su entrada. Sin embargo, más allá de la expectación por la actuación de Roca Rey, hubo una cuestión que terminó acaparando toda la atención: su relación con Kiko Rivera (así como su significativa respuesta cuando le preguntaron sobre el ictus del hijo de Isabel Pantoja).

La curiosa respuesta de Fran Rivera

Desde hace años, Fran Rivera y su hermano mantienen un distanciamiento que parece no tener visos de solucionarse. Pese a compartir apellido y una historia familiar marcada por la figura de Paquirri, ambos llevan mucho tiempo sin mantener contacto, una situación que ha sido objeto de numerosas especulaciones.

Por ello, los periodistas aprovecharon la ocasión para preguntarle directamente por el estado de salud del DJ, después del ictus que sufrió hace un tiempo. «Tenemos que preguntarte por Kiko. ¿Has hablado con él? ¿Cómo está después del ictus?», le plantearon los reporteros.

La respuesta de Fran no dejó indiferente a nadie y estuvo cargada de ironía. «Pues mira, no he hablado con él. Le he llamado y debo tener mal el teléfono, así que si me podéis dar el teléfono suyo, lo agradecería», respondió entre sonrisas, dejando entrever que sigue sin existir comunicación entre ambos.

Con esta contestación, el torero evitó profundizar en el conflicto familiar, pero volvió a evidenciar que la distancia con Kiko Rivera continúa siendo total. Unas palabras que, además, reflejan el tono desenfadado con el que quiso zanjar el asunto, sin entrar en polémicas ni realizar nuevos reproches públicos.

No es la primera vez que Fran Rivera deja claro que la relación con su hermano atraviesa uno de sus peores momentos. A lo largo de los últimos años, ambos han protagonizado diversos desencuentros públicos y declaraciones cruzadas que terminaron por enfriar cualquier posibilidad de reconciliación.

Pese a las insistentes preguntas sobre su vida familiar, Fran prefirió centrar su atención en la tarde taurina y en respaldar a Roca Rey en una plaza especialmente significativa para los aficionados. El diestro disfrutó del ambiente y de una jornada marcada por la expectación, demostrando el estrecho vínculo que mantiene con el torero peruano.

Mientras tanto, su comentario sobre Kiko Rivera no ha pasado desapercibido y promete generar nuevas reacciones. Una frase breve, cargada de sarcasmo, que vuelve a poner de manifiesto que, por ahora, la reconciliación entre los hijos de Paquirri sigue estando muy lejos de producirse. Al menos, a juzgar por las palabras de Fran Rivera, el teléfono entre ambos continúa sin sonar.