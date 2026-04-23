Así es Andrés Roca Rey: su edad, parejas, de dónde es, quién es quién en su familia y todo sobre su vida

En el mundo del torero, pocos nombres han logrado abrirse paso con la contundencia de Andrés Roca Rey. Nacido en Lima el 21 de octubre de 1996, el diestro peruano ha construido en apenas una década una trayectoria que combina precocidad, ambición y una personalidad en el ruedo que no deja espacio para la indiferencia.

¿Quién es su familia?

Roca Rey pertenece a una familia estrechamente vinculada al universo del toro, un entorno que marcó de forma decisiva su vocación. Su hermano Fernando también alcanzó el grado de matador, mientras que su tío José Antonio desarrolló su carrera como rejoneador. Sin embargo, fue su abuelo quien desempeñó un papel fundamental en su iniciación, acercándolo desde muy joven a la tauromaquia y despertando en él una pasión que pronto se transformaría en determinación.

Ese contexto familiar, impregnado de tradición, contribuyó a que el joven Andrés entendiera el toreo no sólo como una profesión, sino como un destino inevitable. A continuación, conocemos mejor a esta estrella que está viviendo su mejor momento profesional.

La carrera de Roca Rey

Con apenas 14 años, tomó una decisión que marcaría el rumbo de su vida: dejar Perú para trasladarse a España e ingresar en la Escuela de Tauromaquia de Badajoz. Allí comenzó a forjarse un torero de evolución fulgurante. Su debut como novillero en 2013 fue el primer paso de una progresión meteórica que, en muy poco tiempo, lo situaría en el foco del mundo taurino. Un año después, ya actuaba con picadores en plazas francesas como Captieux y españolas como Arnedo, donde dejó muestras evidentes de su capacidad y personalidad.

El punto de inflexión llegó en 2015, cuando logró salir por la Puerta Grande de Las Ventas como novillero, un hito reservado a muy pocos y que confirmó lo que muchos ya intuían: Roca Rey había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad incontestable.

Ese mismo año, el 19 de septiembre, tomó la alternativa en la plaza francesa de Nîmes, con Enrique Ponce como padrino y un toro de Victoriano del Río como testigo de su consagración. Aquella tarde, en la que también salió a hombros, marcó el inicio de una etapa de ascenso imparable.

El momento más importante

La confirmación en Madrid no tardó en llegar. En 2016, Roca Rey ratificó su alternativa en Las Ventas y volvió a cruzar la Puerta Grande, consolidando su idilio con una de las plazas más exigentes del mundo. Desde entonces, su presencia en los carteles de las grandes ferias ha sido constante. San Fermín, Sevilla o México han sido escenarios habituales de sus actuaciones, muchas de ellas caracterizadas por un estilo intenso, arriesgado y de gran conexión con el público.

A lo largo de varias temporadas, ha logrado liderar el escalafón taurino. En Madrid, plaza que mide con especial severidad a los toreros, ha protagonizado tardes de gran repercusión, sumando tres salidas a hombros que resumen la compleja relación entre el diestro y el coso venteño: una mezcla de exigencia, tensión y reconocimiento.

Como suele decirse en el ámbito taurino, no hay faena verdaderamente grande sin discusión en los tendidos, y Roca Rey ha sabido habitar ese espacio de controversia con naturalidad.

La vida sentimental de Roca Rey

Fuera del ruedo, su vida personal ha despertado un notable interés mediático, aunque él ha optado por mantener una discreción casi sistemática. Según nuestra información, se le ha vinculado sentimentalmente con varias famosas. Entre ellas destaca Andrea Romero, con quien mantuvo una relación prolongada, así como Victoria Federica de Marichalar, con quien se le ha relacionado en numerosas ocasiones.

Hace relativamente poco trascendió su relación con Marina Díaz, alimentando el interés de la prensa del corazón. En la actualidad, se ha confirmado su historia con Tana Rivera, hija del torero Cayetano Rivera. Según diversas informaciones, la relación habría evolucionado desde una amistad inicial hacia un vínculo más cercano, aunque ambos han optado, por el momento, por mantener la misma línea de discreción que ha caracterizado la vida privada del maestro.

Discreción y prudencia

Esa actitud reservada parece responder a una lógica similar a la que Roca Rey aplica en la plaza: medir los tiempos, analizar el terreno y evitar movimientos precipitados. En un entorno donde la exposición pública suele ser constante, su decisión de preservar ciertos aspectos de su intimidad refuerza una imagen de control y madurez que contrasta con la intensidad de su toreo.

Con apenas 29 años, Andrés Roca Rey se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del toreo actual. Su trayectoria, marcada por la precocidad y el éxito, continúa evolucionando en un contexto en el que cada tarde supone un nuevo examen.

Entre la admiración y la polémica, su nombre ya forma parte imprescindible de la historia de la tauromaquia, y todo apunta a que su protagonismo seguirá siendo central en los años venideros.