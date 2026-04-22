Tana Rivera y Roca Rey no se esconden. Tras salir a la luz su relación, la pareja disfruta de su idilio al margen del qué dirán y de todas las polémicas que han empañado su comienzo. También de las miradas de los más curiosos que fueron testigos de su última cita en Sevilla. En la noche del 17 de abril, la hija de Fran Rivera se desplazó hasta el restaurante NUDO, un nuevo templo gastronómico en el centro de Sevilla, tras acudir al bautizo de la hija de Magdalena González-Serna y Antoliano Rodríguez Márquez y donde también asistió su nuevo amor -además de un grupo de amigos en común-. Ambos entraron y salieron del establecimiento por separado para esquivar las cámaras de los paparazzis, pero no pudieron disimular que salieron encantados de esta reunión en la que no estuvieron solos y en la que degustaron algunos de los platos más conocidos del local.

La cita gastronómica de Tana Rivera y Roca Rey

A finales del 2025, el Grupo Suit Hospitality abrió las puertas de NUDO, un restaurante de cocina mediterránea en la zona de Las Setas, en el corazón de la capital hispalense. Un templo gastronómico que abre de manera ininterrumpida desde el mediodía -para servir el brunch- hasta la medianoche.

Tal y como muestran las imágenes, Roca Rey y Tana Rivera acudieron de noche, tras responder a algunos compromisos profesionales y personales. La pareja eligió este restaurante perfecto para encontrar la intimidad, pues ofrece una sala privada para grupos grandes de 10 a 24 personas. Aunque se desconoce si estuvieron con el resto de comensales del local en el salón principal, todo apunta a que sí que habrían optado por cenar en esta salita para evitar las miradas de los más curiosos, estar más relajados o ser fotografiados.

Además de la intimidad que ofrece el mencionado restaurante, este templo gastronómico tiene una variedad de opciones -generalmente recomiendan para compartir- que combinan tradición y vanguardia, además de productos frescos, por un total de 35 y 40 € de ticket medio por persona -aunque puede subir en función del número de platos-.

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Tal y como desliza la web del propio restaurante, tienen varias cartas en función del momento del día en el que se vaya -ya que hay una especializada en cocktails-. Sin embargo, hay algunos platos que recomiendan para vivir al cien por cien la experiencia, como los huevos rotos con gambones al pil pil que preparan in situ, las patatas bravas con salsa picantona, la tortilla de patatas clásica o con trufa, los canelones de pollo asado, el taco de panceta ibérica guisada o el brioche de rabo de toro.