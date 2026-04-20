El romance entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey está dando mucho que hablar. Tras salir a la luz la relación entre la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo y el torero mexicano, se destapó que existía una tercera persona en discordia en esta historia de amor: Marina Díaz, ex del diestro y amiga -y compañera de piso- de la nieta de Cayetana de Alba. Una polémica que copó numerosos titulares y que generó debates en los distintos programas de televisión.

Aunque ninguno de los dos confirmó su relación en un primer momento, una imagen de la pareja en una reunión de amigos supuso que lo que era un secreto a voces -ya que Tana acudió solo horas después de que saliera la noticia a una plaza de toros a ver a su novio-, se convirtiera en una realidad.

Ahora, y pese a que parecía que las aguas se habían calmado, ha salido a la luz que una conocida influencer española mantuvo un affaire con Roca Rey. Además, se ha descubierto que Tana advirtió a la creadora de contenidos de la fama de mujeriego del mexicano.

La relación de Roca Rey y Rocío Osorno

El programa Fiesta destapó el pasado fin de semana que Roca Rey y Rocío Osorno habrían mantenido una relación clandestina que ahora ha salido a la luz. «Una persona de la cuadrilla de Tana, en la que también está Victoria Federica, me cuenta que en aquel momento Tana le dijo a Rocío Osorno que tuviera cuidado con Andrés y que ella no se fiaría mucho de él», apuntó Saúl Ortiz, que dijo que la diseñadora tuvo un affaire con el torero cuando este estaba saliendo con Marina Díaz.

Una noticia que dejó en shock a los colaboradores, que lejos de negar la mayor arrojaron más luz sobre este romance del pasado entre el diestro y la diseñadora andaluza. Juan Luis Galiacho apuntó que, de hecho, habría sido Rocío Osorno la que filtró la relación de Roca Rey y Tana Rivera.

La reacción de la diseñadora al romance del torero y Tana

Tras su divorcio de Coco Robatto, Rocío Osorno siempre ha tratado de proteger al máximo su vida privada. Eso sí, la influencer siempre ha dejado claro que si estuviera de nuevo enamorada, no tendría problema en contarlo. Una promesa que parece no haber cumplido, pues de ser cierta la información de su supuesta relación con el torero, lo habría ocultado.

Horas después de que se destapara su nombre en este triángulo amoroso, la diseñadora ha podido hablar con los compañeros de Europa Press y ha opinado sobre la relación de Tana y Andrés: «Me encanta. Bueno, hacen match total. Y Tana es lindísima». Eso sí, ha evitado confirmar su affaire con el torero, al que conoce hace muchos años: «De verdad, lo conozco hace muchos años…».