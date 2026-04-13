Roca Rey y Tana Rivera: cómo surgió su historia y cómo una llamada a Fran Rivera cambió todo

El pasado viernes 10 de abril, durante la emisión de la nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega, se confirmó una de las noticias de las que más está dando que hablar en los últimos días. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al romance de Roca Rey y Tana Rivera. Tan sólo unas horas después de darse a conocer la noticia, la joven acudió a la Corrida de Primavera de Brihuega, en Guadalajara, para ver torear al peruano.

Pero no todo quedó ahí, puesto que, un día después, llegó la primera fotografía en la que aparecían juntos, y se tomó en el cumpleaños del empresario Marco Juncadella Hohenlohe, marido de la creadora de contenido Lucía Bárcena. Por si fuera poco, en el programa D Corazón de La 1 de Televisión Española, han confirmado que Roca Rey y Tana Rivera están juntos «al cien por cien», a pesar de que, por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente al respecto.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Roca Rey y Tana Rivera?

Aunque este noviazgo ha sorprendido a más de uno, la realidad es que ambos se conocen desde hace mucho tiempo, puesto que forman parte del mismo grupo de amigos. Antes de que surgiese el amor, la nieta de la Duquesa de Alba tuvo una relación con el empresario sevillano Manuel Vega, con quien estuvo durante casi cinco años.

El torero, por su parte y desde 2024, salía con Marina Díaz Torre, conocida creadora de contenido mexicana. De hecho, se enamoró de ella tras romper su relación con la sevillana Andrea Romero, con quien estuvo durante siete años. Es más, según Javi Hoyos, Marina estaría «muy indignada y dolida» con la noticia, puesto que llevaba tres años compartiendo piso con Tana Rivera en Sevilla. Por si fuera poco, el periodista desveló que, cuando la pareja supo que su vínculo iba a hacerse público, avisaron personalmente a su entorno: «Tana llama a Marina y Roca Rey llama a Manuel, porque todos formaban parte del mismo grupo de amigos».

Fue entonces cuando, según Javi Hoyos, la ex pareja del peruano tomó la decisión de dejar la casa que compartía con la hija de Fran Rivera para irse a vivir con su hermana. «Marina tenía la sensación de que no se había terminado su historia con Roca Rey y se entera de esa manera de la ruptura», asegura. Además, según se comentó en La Roca, programa de laSexta, ni Andrés Roca Rey ni Tana Rivera querían que este tema saliese a la luz «por la presión mediática», pero lo cierto es que “era un secreto a voces en Sevilla».

La llamada a Fran Rivera que cambió para siempre esta historia

En las últimas horas, ha trascendido que, al parecer, el torero de 29 años «habría llamado el Viernes Santo a Fran Rivera para pedirle oficialmente su permiso para salir con su hija». Aunque no se han dado a conocer detalles concretos de esta conversación entre toreros, el hijo de Paquirri sí que se ha pronunciado públicamente sobre el noviazgo: «La vida de un torero no es fácil».

Lejos de que todo quede ahí, el padre de Tana Rivera no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «Yo no tengo nada que decir (…) Yo lo que deseo es que mi hija sea feliz y, bueno, es su decisión. Que la respetéis en la medida que podáis… pero bueno, que yo ahí no tengo nada que opinar».