Todo lo que se sabe de la temporada 2 de ‘Off Campus’, la exitosa serie de Prime Video: ¿Dean o Logan?

El mes de mayo ha llegado de la mano de muchas sorpresas en Prime Video, de eso no cabe duda. Y es que, entre sus estrenos, la popular plataforma de pago ha presentado, oficialmente, una de sus adaptaciones más esperadas. Bajo el título de Off Campus, los suscriptores tienen la oportunidad de disfrutar de la adaptación de la saga literaria escrita por Elle Kennedy. Y es que la autora ha tocado la cima del éxito gracias a sus libros de romance deportivo y New Adult. Una serie de obras literarias que han arrasado a nivel internacional y que forman parte de la saga #KissMe.

La primera temporada de Off Campus llegó y arrasó, pero no solo eso, ya está en marcha su segunda temporada. Y es que Prime Video tenía mucha fe en esta producción. Por ello, renovó la serie sin ni siquiera haber lanzado sus primeros episodios. Una apuesta fuerte y muy acertada, pues poco tardó en convertirse en el nuevo fenómeno adolescente de la plataforma de pago. De esta manera, tal y como se ha presentado, cada temporada abordará la historia de amor de uno de los jugadores de hockey de la Universidad de Briar. ¡ALERTA DE SPOILERS!

‘Off Campus’ triunfa a nivel global

La primera temporada de Off Campus nos presentó la historia de amor de Garrett y Hannah. Dos jóvenes con personalidades muy diferentes que terminaron descubriendo que, muchas veces, los opuestos se atraen. Asimismo, a lo largo de la temporada, hemos podido ver cómo se ha comenzado a preparar otro romance. Y es que no solo se ha podido ver cómo Logan tenía que ver a Hannah, la chica de la que se enamoró, hacer su vida con Garrett, su mejor amigo.

También hemos podido ver la gran química que tienen Dean, amigo de Garrett, con Allie, la mejor amiga de Hannah. De hecho, ha sido tal el furor de los seguidores de la serie, que se ha viralizado el baile que ambos protagonizaron juntos. Por ello, y teniendo en cuenta que esta pareja tuvo mucho protagonismo en los capítulos finales de la primera temporada de Off Campus, todo el mundo se está haciendo la misma pregunta. ¿Son los protagonistas de la temporada 2?

Lo que se sabe de la temporada 2 de ‘Off Campus’

De momento, son pocos los detalles que se saben de la segunda temporada de Off Campus. La plataforma de Prime Video ha confirmado que las grabaciones comenzarán este próximo mes de junio. Pero, respecto a los protagonistas, ya hay confirmación oficial de quiénes serán los nuevos protagonistas. Una noticia con la que no han dejado indiferente a nadie.

Como comentábamos anteriormente, la serie está basada en una saga de libros. Si continuamos el orden impuesto por la novela, el protagonista de la segunda temporada sería Logan. La trama de Dean y Allie continuaría desde una perspectiva secundaria, pero no sería la principal. Y es que será así como se podrá ver al joven enamorarse de Grace. Una chica que le ayudará a olvidar su enamoramiento imposible con Hannah.

Prime Video confirma a los protagonistas de la temporada 2 de ‘Off Campus’

Asimismo, durante los últimos días, Prime Video ha presentado de manera oficial a la actriz que dará vida a Grace. India Fowler será la compañera de Antonio Cipriano en esta historia. Por ello, ambos han tenido una videollamada juntos donde se han conocido oficialmente. Un momento que ha sido compartido en redes sociales y que no está dejando indiferente. Entonces, ¿el protagonista será Logan?

No. Logan tendrá que esperar un poco más parar vivir su temporada. Para sorpresa de todos, la plataforma de pago ha decidido saltarse el orden de los libros y ha confirmado que los protagonistas de la temporada 2 de Off Campus serán Dean y Allie. Por lo tanto, se podrá ver qué sucederá tras lo visto en el último capítulo de la primera temporada. Y es que, el joven deportista no pudo evitar ponerse celoso al descubrir la identidad del chico con el que Allie había tenido una apasionada noche. Sin lugar a duda, una temporada que ya viene pisando fuerte.