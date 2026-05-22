Quién es Stephen Kalyn: su edad, su pareja y biografía de Dean en ‘Off Campus’

La plataforma de Prime Video continúa demostrando por qué es la favorita de los amantes de la lectura, en cuanto a adaptaciones literarias se refiere. Este mes de mayo, los suscriptores han tenido la oportunidad de ser testigos del gran estreno de Off Campus, la adaptación de la saga #KissMe. Un lanzamiento muy esperado donde los personajes creados por Elle Kennedy, la autora de los libros, han sido plasmados en la pequeña pantalla. Y es que tan solo ha pasado una semana del estreno y el mundo entero ha caído rendido ante esta producción. De hecho, el actor Stephen Kalyn se ha convertido en uno de los galanes de moda. ¡Así se presenta!

La primera temporada de Off Campus se presenta en Prime Video con un total de ocho capítulos. De esta manera, el público ha tenido la oportunidad de conocer a Stephen Kalyn como Dean. El joven es un jugador del equipo de hockey de la Universidad de Briar, conocido por su personalidad extrovertida, su encanto natural y ser todo un rompecorazones que disfruta de la vida. Un chico que no busca compromisos sentimentales, hasta que conoce a una joven que le hará cambiar de opinión y pondrá su mundo del revés. No profundizaremos en detalles, pues lo mejor es ver la serie. Pero sí conoceremos un poco más al actor que ha dado vida a este personaje.

El lado más profesional de Stephen Kalyn

Nacido el 24 de abril de 1998 en Toronto, Canadá, Stephen Kalyn es un actor que se ha ido labrando su carrera profesional en el mundo de la actuación. Hasta la fecha, se le ha podido ver en producciones como la segunda temporada de Gen V, Cruel Intentions, Transplant y Essex County. Diversos proyectos que le han ayudado a asentar sus bases y a hacerse un hueco en la industria interpretativa.

Pero, su gran oportunidad llegó cuando le eligieron para ser Dean en Off Campus, el nuevo proyecto audiovisual de Prime Video. Un casting que superó con creces y al que acudió aconsejado por su pareja. «Mi prometida leyó los libros hace mucho tiempo. Cuando anunciaron la serie, ella me dijo que tenía que presentarme al casting. Ella me dijo: ‘No hay otra opción. Tú tienes que ser Dean’», cita Cosmopolitan que dijo el actor. Lo que pasó después, ya es historia. Y es que, además, Stephen Kalyn se ha convertido en la imagen de importantes revistas.

El lado más personal de Stephen Kalyn

En redes sociales, Stephen Kalyn intenta mantener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, el joven acumula más de un millón de seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Asimismo, se sabe que antes de dedicarse a la actuación jugó hockey sobre hielo de forma competitiva. Una experiencia que le ha ayudado mucho, sin lugar a duda.

Por otro lado, a nivel sentimental, el actor se encuentra plenamente enamorado de Victoria Lovatsis. Una relación que presume orgulloso. Pues, llevan juntos desde el 2012. Y es que, teniendo en cuenta que Stephen Kalyn tiene 28 años, ambos comenzaron a ser pareja cuando él tenía 14 años. Toda una vida juntos que quieren celebrar, muy pronto, pasando por el altar. Pues, están prometidos.