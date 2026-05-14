‘Off Campus’: ¿cuándo se estrena la temporada 2 en Prime Video?

El mes de mayo está llegando de la mano de muchas sorpresas en Prime Video, de eso no cabe duda. Y es que, entre sus estrenos, la popular plataforma de pago ha presentado, oficialmente, una de sus adaptaciones más esperadas. Bajo el título de Off Campus, los suscriptores tienen la oportunidad de disfrutar en la pequeña pantalla de la adaptación de la saga literaria escrita por Elle Kennedy. Y es que la autora ha tocado la cima del éxito gracias a sus libros de romance deportivo y New Adult. Una serie de obras literarias que han arrasado a nivel internacional y que forman parte de la saga #KissMe.

Como bien sabrán los lectores de Elle Kennedy, cada libro de la saga aborda la relación de una pareja diferente. Por ello, en esta primera parte, el público podrá conocer la historia de Hannah Wells y Garrett Graham. Un romance bastante peculiar que nos deja claro que, muchas veces, los opuestos se atraen. Y es que, desde que la serie llegó a Prime Video, este pasado 13 de mayo, se ha convertido en una de las ficciones más vistas del momento en la plataforma. ¡Y no es para menos!

¿De qué trata ‘Off Campus’?

Para poder ver la primera temporada de Off Campus, tan solo será necesario estar suscrito a alguna de las opciones de pago que ofrece Prime Video. De esta manera, el siguiente paso será ver la serie. Pues, afortunadamente, se encuentra al completo. Por lo tanto, no será necesario esperar cada semana para disfrutar de un nuevo episodio.

Respecto a la trama, la producción presenta a Hannah Well, una estudiante muy tímida. La chica siente una gran atracción por un chico que no hace nada por acercarse a ella. Por ello, hace un trato con Garrett Graham, la gran estrella del equipo de hockey. Y es que el chico necesita mejorar sus notas si quiere seguir jugando con su equipo.

Garrett Graham le pide ayuda a Hannah Well y ella aceptará con una condición: tener una cita falsa. Pues, pretende darle celos al chico que no se anima a dar el paso con ella. Sin embargo, será aquí cuando Hannah Well y Garrett Graham descubran que, a pesar de sus diferencias, tienen una conexión bastante particular juntos.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de ‘Off Campus’?

La serie apenas acaba de salir del horno, pero, oficialmente, podemos confirmar que habrá segunda temporada. Y es que Prime Video la ha renovado sin tener una visión total de la acogida por el público. Un gesto que refleja la confianza que tienen en el éxito de este formato. Así pues, de momento, no hay fecha oficial para el estreno de la segunda temporada de la producción.

Pero lo que sí podemos adelantar es que el rodaje comenzará en Vancouver este próximo junio de 2026. Así pues, se ha confirmado a los nuevos protagonistas, los cuales darán forma al segundo libro. Y es que este universo audiovisual promete acompañarnos durante mucho tiempo. Pues, si todo va según lo planeado por Prime Video, el objetivo es llevar a la pequeña pantalla los cinco libros de la saga.