¿A qué hora se estrena ‘Off Campus’, la serie de Prime Video, en España?

El verano se encuentra a la vuelta de la esquina y Prime Video está dispuesto a ir a por todas. Las producciones adolescentes siempre son bien recibidas por el espectador, y las cifras de audiencia lo reflejan. Por ello, tras conquistar a sus suscriptores con Más que rivales o la exitosa serie de El verano en que me enamoré, ahora la plataforma de streaming ha presentado su nueva apuesta. Presentada bajo el título de Off Campus, la ficción es una adaptación de la saga literaria escrita por Elle Kennedy. Y es que la autora ha lanzado al mercado una serie de romance deportivo y New Adult conocida como KissMe.

Un éxito entre los lectores que no ha dejado indiferentes a los altos cargos de Prime Video. Por ello, ahora llega a la pequeña pantalla su esperada adaptación. Cada libro aborda la relación de una pareja diferente. Por ello, en esta primera parte, el público podrá conocer la historia de Hannah Wells y Garrett Graham. Un romance bastante peculiar que nos vuelve a dejar claro que, muchas veces, los opuestos se atraen. ¡Así se presenta!

¿De qué trata la primera temporada de ‘Off Campus’?

Tal y como ha presentado de manera oficial Prime Video, Hannah Well es una estudiante muy tímida. La chica siente una gran atracción por un chico que no hace nada por acercarse a ella. Por ello, saca valor y hace un trato con Garrett Graham, la gran estrella del equipo de hockey. Y es que el chico necesita mejorar sus notas si quiere seguir jugando con su equipo.

Garrett Graham le pide ayuda a Hannah Well y ella aceptará con una condición: tener una cita falsa. La protagonista apuesta por realizar este movimiento debido a que pretende darle celos al chico que no se anima a dar el paso con ella. Pero, en este tipo de casos, cualquier cosa puede suceder. Y es que el plan puede marchar muy bien o, por el contrario, no.

Sin embargo, será aquí cuando Hannah Well y Garrett Graham descubran que, a pesar de sus diferencias, tienen una conexión bastante particular juntos. No abordaremos lo que sucederá entre los jóvenes. Pero, ya adelantamos que pasarán muchas cosas. Además, tendrán que hacer frente a miedos del pasado.

¿A qué hora se estrena ‘Off Campus’?

Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para ver Off Campus. La producción aterriza de manera oficial en la plataforma de pago este próximo 13 de mayo. Normalmente, las producciones se estrenan a las 00:00 UTC (Tiempo Universal Coordinado), lo que equivale a las 02:00 am, una hora antes en las Islas Canarias. Pero hay ocasiones, dependiendo del proyecto, en que la hora de estreno varía.

Asimismo, se ha comunicado que la serie llega de la mano de ocho capítulos. Por lo tanto, la historia se abordará de manera detallada y sin mucho salto. Una estrategia que suele seguir Prime Video y que siempre le suele funcionar de maravilla. Teniendo esto en cuenta, tan solo queda decir una cosa. ¡La cuenta atrás para el estreno de Off Campus, el nuevo fenómeno juvenil, ha comenzado!