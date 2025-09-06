‘El verano en que me enamoré’: la teoría sobre Conrad y Jeremiah que se ha hecho viral en redes sociales

Si hablamos de series que han marcado el verano del 2025, indiscutiblemente, la producción que encabezaría la lista sería El verano en que me enamoré. La ficción, que continúa en emisión hasta el próximo 17 de septiembre, se ha convertido en el delirio de numerosos suscriptores de Prime Video. Pues, se ha presentado como la adaptación de la exitosa saga literaria de Jenny Han. Una serie de romance adolescente que atrapa desde el primer capítulo y cuyas vivencias de la protagonista, Belly, han puesto a la sociedad en debate. ¿El motivo? Se ha enamorado de sus dos mejores amigos de la infancia, los cuales son hermanos. ¡ALERTA SPOILERS!

Nos encontramos en la recta final de la historia de El verano en que me enamoré y los fans de la ficción están con las emociones a flor de piel. De hecho, y como se ha podido comprobar, hay teams (equipos) formados. Pues, algunas personas son más simpatizantes de Conrad y otras de Jeremiah. Sin embargo, aunque la audiencia parece tenerlo claro, la protagonista de esta historia no. Además, el furor por la producción es tan alto que se ha hecho viral una curiosa teoría entre los fans. Pues, no se les escapa nada y se han dado cuenta de que los altos cargos de la serie han jugado mucho con la simbología del color en las escenas.

Para nadie es un secreto que Jenny Han, la autora de esta historia, es una gran fan de Taylor Swift. De hecho, no han sido pocas las canciones de la estadounidense que han sido puestas en el soundtrack de la serie. Pero, la creadora ha ido un paso más allá, por lo que parece.

Según se han percatado los fans, la canción Red de Taylor Swift está fuertemente ligada a los hermanos Fisher y a los estados de ánimo de Belly. «Perderle fue azul, como nunca había sentido. Echarle de menos fue gris oscuro, completamente sola. Olvidarle fue como intentar conocer a alguien que nunca has visto. Pero amarle fue rojo. Amarle fue rojo», es la traducción al español de los versos que se han hecho virales de la canción.

¿Cuál es la teoría de los colores de ‘El verano en que me enamoré’?

La serie utiliza el color rojo y azul para representar los distintos estados emocionales de sus personajes y, principalmente, para generar un contraste entre las diferentes personalidades de los hermanos Fisher. El rojo está vinculado a Conrad, pues se asocia al amor intenso y romántico. La pasión que la protagonista siempre ha sentido por el hermano mayor, pues fue su primer amor. Una tonalidad que es aplicada con detalle en algunas escenas en las que ambos personajes aparecen en pantalla.

Por el contrario, Jeremiah es representado con el color azul. Pues, este color transmite paz, estabilidad y ternura. Una serie de características que se asemejan mucho al hermano menor, que siempre ha sabido expresar sus emociones y se ha mostrado más seguro de lo que quiere. Una estabilidad de pareja que ha sido plasmada durante su noviazgo. Por ello, la joven se ha vestido en varias ocasiones con tonos azulados.

Pero, en esta gama de colores también entra el gris. Pues, de esta manera, la autora habría intentado plasmar los momentos de confusión, soledad y tristeza de la protagonista. Una serie de Easter eggs que están haciendo de esta última temporada una de las más emocionantes. Y tú, ¿eres team Jeramiah o team Conrad?