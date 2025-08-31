‘El verano en que me enamoré’: ¿cuándo se emite el último capítulo de la serie de Prime Video?

Prime Video se ha convertido en el líder indiscutible del verano. La plataforma de pago ha traído de regreso a su catálogo una de las ficciones juveniles más vistas y comentadas de los últimos años: El verano en que me enamoré. Y es que, la adaptación de la saga literaria de Jenny Han está siendo todo un éxito a nivel global. La temporada final de una historia donde tres amigos de la infancia sucumben a la atracción. Un triángulo amoroso que pondrá en juego la amistad que han forjado durante años y el vínculo familiar de dos hermanos. Sin lugar a duda, una de las tramas más comprometedoras y cautivadoras del momento. ¡ALERTA SPOILERS!

Como se ha podido ver a lo largo de la serie, Belly, la protagonista, tiene el corazón dividido entre dos grandes amores: Conrad y Jeremiah. Diversas situaciones, desplantes y enfrentamientos que han provocado que termine uniendo su vida al último. Pero, el tiempo ha pasado y el amor de la joven por el hermano mayor sigue ahí. De hecho, Conrad le confirmó en el séptimo capítulo de la tercera temporada que nunca la ha olvidado. Una declaración de amor que tiene a la audiencia con el corazón dividido. Pues, el joven se ha sincerado con ella a pocos días de verla en el altar con su hermano menor.

Esta semana, los suscriptores de Prime Video han sido testigos de la octava entrega de El verano en que me enamoré. Pero, tenemos que informar que la producción no está a punto de terminar. Pues, estamos siendo testigos de la temporada más larga de la ficción. Y es que, la serie concluirá justamente a pocos días de que lo haga también el verano del 2025.

La primera temporada de la producción contó con un total de 7 capítulos. La segunda temporada hizo lo propio con 8 entregas. Por ello, no es de extrañar que los suscriptores de Prime Video piensen que la tercera y última temporada contará con un número de episodios similar. Pero, la realidad es completamente diferente. Y es que, todavía quedan tres semanas de drama.

¿Cuándo se emite el capítulo final de ‘El verano en que me enamoré’?

El gran desenlace de El verano en que me enamoré tendrá lugar el próximo 17 de septiembre. Un último miércoles de emisión donde los fans serán testigos de qué decisiones tomarán finalmente los protagonistas de esta historia. Y es que, la tercera temporada de la serie está compuesta por un total de 11 episodios.

Como ya es sabido por el público, cada miércoles, la plataforma de Prime Video sube un nuevo capítulo de la serie. Pues, emiten una entrega de manera semanal. Por lo tanto, no es de extrañar que las emociones estén a flor de piel entre los fans. Pues, la situación está más candente que nunca.

De hecho, esta semana hemos podido ver cómo Belly ha cortado sus lazos con los hermanos Fisher y ha puesto rumbo a París. Una decisión que ha tomado tras cancelar su boda con Jeremiah, el mismo día del enlace. ¿Con quién finalizará Belly su historia? ¿Qué sucederá entre Taylor y Steven? Son algunas de las cuestiones que serán resueltas en los próximos días.