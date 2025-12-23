Talayuela, el pueblo con más musulmanes de Extremadura, nuevo bastión de Vox: «Aquí no hay feminismo»

OKDIARIO visita Talayuela después del resultado electoral de este domingo en Extremadura donde Vox ha experimentado una subida exponencial. «El feminismo aquí no existe», explica un vecino nacido en Talayuela delante de su mujer, Guadalupe, a las puertas del Bar España. El marido cacereño se refiere a la población musulmana, que representa el 30% de la población.

No quiere salir en cámara. Ni ninguna de las personas con las que nos hemos encontrado por el pueblo. Tampoco ningún inmigrante musulmán cuando le preguntamos qué le parece el ascenso de Vox en el municipio. Responden que no hablan español, «sólo francés», mientras preguntan a sus hijos, que acaban de salir de la escuela, qué decimos.

Por su parte, el marido talayuelano incide: «No verás a una musulmana tomándose un café en la terraza de un bar. Y a la consulta del médico entran sólo con su marido».

«No se integran. Y luego me llamarán racista, pero no sé qué hace defendiendo la izquierda el feminismo y defendiendo esta cultura incompatible a la vez», añade. Su mujer Guadalupe asiente, aunque ella no es «tan radical»: «Somos de izquierdas de toda la vida». Pero reconoce que ni tiene nombre lo del candidato imputado socialista, Miguel Ángel Gallardo, ni el resto de opciones.

Los padres de ambos «eran republicanos». La mujer lleva tatuado en su brazo el rostro del Che Guevara. «Con eso te digo todo», nos dice sonriendo, aunque añade que lo hizo con 16 años y «ahora me pesa». Nunca ha votado a la derecha, pero sus hijos iban a votar por Santiago Abascal. «Yo les respeto», se sincera.

«Mi Pedrín y Marcos lo iban a hacer, pero en el último momento no fueron a votar», explica casi con lamento. Ellos representan la abstención del 47,28% del municipio. Pedrín trabaja en la recepción de un hotel del pueblo. Le preguntamos que por qué no votó. «Preferí quedarme con los amigos y tomar unas cañas», zanja. «De qué iba a importar mi voto, la política no es para mí», nos espeta. Pedrín no es de los estudiantes extremeños que regresan por Navidad de Madrid o Sevilla. Él trabaja ya en su pueblo a sus 22 años.

Sin embargo, consciente o no, Pedrín sí podría haber desempatado el resultado si hubiera votado. PP y Vox coincidieron en la aritmética: 851 votos. Con una gran diferencia. En estas elecciones, el PP ha perdido 284 votos, mientras Vox ha captado 491 votantes –en las anteriores fueron tercera fuerza política–.

Vox ha más que duplicado su resultado. Exactamente igual que lo que ha experimentado en toda la comunidad autónoma, pudiéndose deducir que la salida de los gobiernos en coalición con el PP por no rechazar la acogida de menas, no sólo no les penalizó, sino que ha reforzado su posición de cara al electorado.

Por contra, tanto el PSOE como Unidas Podemos se han desangrado en sólo 2 años en este municipio. En el caso de los socialistas, hay que recordar que en plena campaña, el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, optó por promocionar el mercadillo navideño con la palabra Alá esgrafiada artísticamente en un corazón. En estas elecciones, en Talayuela, el PSOE de 1.084 votos ha obtenido 447 y Unidas Podemos de 104 ha pasado a 89 votos.

«Aquí hemos llegado a un punto que no puede ser. Los menas se ponen donde aparcamos y no paran de pedir dinero como gorrillas, pero con malas formas», insiste el marido de Guadalupe indignado. «Estamos cansados de sus costumbres», advierte. En 2022, el imán de la comunidad musulmana de Talavera fue deportado por propagar el islamismo radical.

Por su parte, Guadalupe recuerda el día que Santiago Abascal visitó el pueblo. Aquel día de precampaña, el líder de la formación estuvo tomando un café en uno de los bares de Talayuela, en el complejo Estévez.

La presencia de Abascal concitó muchos curiosos, entre ellos, ahora nos enteramos, también estaba Guadalupe. «Me hice una foto y menos mal que no la sacaron por ningún sitio», reconoce, preocupada por el escándalo que significaría que que «una de izquierdas» fuera a ver al «líder de la ultraderecha». «Hizo bien Abascal viniendo aquí, lo reconozco. Supieron hacer bien la campaña», añade.

En unos de sus mítines posteriores, Abascal recordó su visita a este municipio. «Allá por dónde voy nadie me dice nada malo. Bueno salvo cuatro moros en Talayuela», añadió con sorna refiriéndose al municipio que más población musulmana tiene, como consecuencia de ser el punto más importante español del cultivo del tabaco, representando el 99,9% de la producción nacional.

Tres semanas después, este pueblo que linda con Navalmoral de La Mata –otro punto fuerte para Vox por su defensa de la energía nuclear– se ha convertido en uno de sus bastiones, donde ya gobernaban en coalición con el PP y Partido de los Extremeños. En aquel momento, Vox obtuvo en las municipales un 9,42% de los votos –sólo 278 apoyos– frente al 33,71% del PP –995 votos–. Unos apoyos al alza tras este 21 de diciembre, que insisten desde la formación que «defenderán sin que sean invisibilizados por nadie».