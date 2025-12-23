Viajar con tu mascota no volverá a ser igual: el cambio de la UE que te afecta

El cambio de la UE que te afecta de lleno es algo que debes tener en cuenta si vas a viajar con tu mascota. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial que pueda acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Nuestra mascota puede ser el mejor aliado posible en unos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.

Los expertos de la UE no dudan en darnos algunos detalles que quizás hasta ahora no esperaríamos y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Estas jornadas en las que cada detalle será esencial y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. A la hora de movernos por Europa con nuestra mascota, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial.

El cambio de la UE que te afecta

Nuestra mascota también viaja con nosotros, es un miembro más de la familia que en estas fechas no dudan en lanzarnos directamente ante algunos detalles que quizás hasta el momento no sabíamos lo que está por llegar en unos días en los que la UE marca una nueva tendencia.

Estos viajes con mascotas pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede ser una realidad. En estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Esta nueva normativa afecta a los viajes que se producen con unas mascotas que cada vez son más y más destacados y masivos. Tenemos muchas mascotas y la manera de cuidarlas es muy diferente de cómo pensábamos que podríamos tener algunos detalles que serán esenciales.

Tocará visualizar un giro destacado que puede acabar generando un plus de buenas sensaciones. Una norma que puede acabar siendo lo que nos acompañándonos en estas próximas jornadas. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de un dolor de cabeza si no estamos preparados.

Viajar con tu mascota no volverá a ser igual

No volverá a ser igual, viajar con tu mascota puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Es destacable esta normativa que puede cambiar por completo la manera de trasladar a nuestras mascotas según la UE.

Tal y como explica la norma de la UE, la nueva ley implica que debemos salir de casa con nuestra mascota cumpliendo con estas normas:

lleve implantado un transpondedor (de conformidad con los requisitos técnicos del anexo II de las normas de la UE sobre los desplazamientos de animales de compañía) o lleve un tatuaje claramente legible aplicado antes del 3 de julio de 2011;

esté vacunado contra la rabia;

se haya sometido a una prueba de valoración de anticuerpos de la rabia, cuando viaje desde un país no perteneciente a la UE (puedes comprobar si esto es un requisito en el país no perteneciente a la UE desde el que viajas utilizando la herramienta que figura más abajo);

haya seguido un tratamiento contra la tenia Echinococcus multilocularis, si tu zona de destino está libre de este cestodo (Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega e Irlanda del Norte);

un pasaporte europeo válido para animales de compañía, cuando viajen desde:

un país de la UE o Irlanda del Norte a otro país de la UE o a Irlanda del Norte;

un certificado zoosanitario válido de la UE cuando se viaje desde un país no perteneciente a la UE.

Además, deberemos disponer de unos elementos que son esenciales en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves para nuestro día a día viajando con mascotas. Siguiendo la misma norma: «El pasaporte europeo para animales de compañía es un documento de identificación que sigue un modelo estándar de la UE y es obligatorio para viajar entre países de la UE. El pasaporte europeo para animales de compañía (perros, gatos y hurones) solo se expide a los propietarios de animales de compañía que residan en la UE. Contiene una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica (por ejemplo, la vacuna antirrábica) y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte. El pasaporte europeo para animales de compañía de tu perro, gato o hurón lo puede expedir cualquier veterinario autorizado (autorizado por las autoridades competentes para expedir pasaportes para animales de compañía). El pasaporte para animales de compañía es válido siempre y cuando la información sanitaria (por ejemplo, la vacuna antirrábica) esté al día».