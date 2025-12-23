La Autoridad Antimonopolio de Italia ha multado a Ryanair con 255,7 millones de euros por «abuso de posición dominante» al obstaculizar la distribución y la venta de sus billetes de avión por parte de las agencias de viajes.

Así, el organismo italiano estima que la aerolínea irlandesa ha incurrido en este abuso al menos entre abril de 2023 y abril de 2025, al tratarse de la compañía líder en el mercado italiano -con una cuota de entre el 38% y el 40% de los pasajeros transportados-, lo que la convierte en un actor clave para el desarrollo del negocio de las agencias de viajes.

Hay que recordar que Ryanair ya ha recibido multas importantes en España, destacando una sanción de 107 millones de euros del Ministerio de Consumo en 2024 por prácticas abusivas como el recargo por equipaje de mano, aunque la aerolínea ha recurrido y hay disputas legales en curso. En esta sanción

Ryanair «obstaculizó la compra de vuelos»

La sanción es el resultado de una «exhaustiva investigación» que ha determinado que Ryanair aplicó una «compleja estrategia para bloquear, obstaculizar, dificultar o hacer económica o técnicamente onerosa la compra de vuelos» en su página web por parte de agencias de viajes, tanto físicas como online.

Como fruto de esta investigación, la autoridad ha constatado que la compañía comenzó a estudiar a finales de 2022 una serie de medidas para poner trabas a las agencias, que se implementaron a partir de 2023 con acciones «cada vez más intensas».

En una primera fase, introdujo procedimientos de reconocimiento facial dirigidos únicamente a usuarios con billetes adquiridos a través de agencias en su web y, posteriormente, bloqueó de forma total o intermitente los intentos de reserva realizados por estas en su plataforma.

Además, a comienzos de 2024, Ryanair impuso a las agencias de viajes online la obligación de firmar acuerdos para poder distribuir sus billetes, una exigencia que más tarde extendió a las agencias físicas, «con condiciones que limitaban la posibilidad de ofrecer vuelos de Ryanair combinados con otros servicios».

Todo ello, según la Autoridad Antimonopolio de Italia, «ha obstaculizado las ventas de las agencias» y ha perjudicado su capacidad para adquirir vuelos de la aerolínea y combinarlos con otros servicios, «reduciendo la competencia ejercida por las propias agencias y la calidad de los servicios ofrecidos».

Ryanair recurrirá la sanción

Tras la decisión, Ryanair ha anunciado que ha dado instrucciones a sus abogados para recurrir la resolución, que califica de «extraña y errónea» e «impuesta injustamente» por la autoridad italiana, al considerar que «pretende ignorar y revocar» una sentencia del Tribunal de Milán de enero de 2024 que concluyó que el modelo de distribución directa de la aerolínea «beneficia sin duda a los consumidores» y permite ofrecer «tarifas competitivas».

La compañía defiende que desde hace años impulsa campañas para ofrecer precios más bajos mediante la reserva directa en su web y sostiene que, bajo la presión de «una OTA española que ha cobrado en repetidas ocasiones precios excesivos a sus consumidores» y de «un pequeño número de agencias de viajes tradicionales en Italia», la autoridad ha decidido imponer esta «absurda multa», en contradicción con la sentencia judicial.

Asimismo, Ryanair alega que la resolución «ignora el hecho de que no ostenta una posición dominante», al situarse su cuota en torno al 30%, ya que, según afirma, los cálculos no incluyen vuelos de larga distancia ni rutas de corto radio a destinos en los que la aerolínea irlandesa no opera.

Multa en España de 107 millones de euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya sancionó en 2024 a las aerolíneas de bajo coste Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea con multas por importe conjunto de casi 179 millones de euros por prácticas «abusivas» como las de cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

En concreto, Ryanair fue multada con 107,7 millones de euros, mientras que Vueling fue sancionada por valor de 39,2 millones de euros, siendo estas dos aerolíneas las que concentran la mayor parte del importe total de la multa en España.

Mientras que la sanción de easyJet alcanzó los 29,09 millones de euros; la de Norwegian fue de 1,6 millones y, por último, la de Volotea llegó a los 1,18 millones de euros.