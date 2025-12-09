La aerolínea irlandesa Ryanair lleva su lucha contra las tasas aeroportuarias a Bruselas y recorta allí un millón de plazas y 20 rutas para su programa de invierno 2026-2027. La decisión se ha tomado tras la «retrógrada decisión» del Gobierno belga de «duplicar su perjudicial impuesto sobre la aviación» hasta los 10 euros por pasajero a partir de 2027. Además, el Ayuntamiento de Charleroi ha introducido un impuesto de 3 euros por pasajero, lugar en el que se ubica el aeropuerto donde opera la compañía.

Entre los recortes que planea aplicar Ryanair en Bruselas se encuentra también eliminación de cinco aviones con base en la capital, algo que implicará una pérdida de 500 millones de dólares (alrededor de 429 millones de euros) en inversiones.

En ese sentido, la compañía defiende que el aumento de los costes de acceso, que ya subieron en julio un 150%, «hace que Bélgica sea totalmente incompetitiva» en comparación con otros mercados como Suecia, Hungría, Italia o Eslovaquia, «donde los gobiernos están suprimiendo los impuestos» sobre la aviación.

Ryanair recorta en Bruselas

Por otro lado, la empresa ha advertido al Ejecutivo del país que, si «realmente quiere reactivar la economía», debería «suprimir este perjudicial impuesto» para generar más tráfico y turismo. En esta línea, la aerolínea exige que supriman el impuesto para evitar que «el tráfico belga se colapse y las tarifas se disparen», al igual que ha ocurrido en otros lugares como Austria y Alemania.

A modo de presión, Ryanair ha enviado una carta al primer ministro belga, Bart de Werber; al ministro de Transportes, Jean-Luc Crucke; a la ministra de Aeropuertos de Valonia, Cécile Neven; y al alcalde de Charleroi, Thomas Dermine, para pedirles que reviertan los aumentos.

La decisión de Ryanair de recortar plazas en Bruselas se suma a las medidas ya tomadas en otros países por los mismos motivos, entre ellos España, donde ha dejado de operar hasta tres millones de asientos en aeropuertos regionales ante la subida de tasas de Aena «por su poca competitividad». También ha recortado en Alemania, Francia, Austria, Estonia, Lituania y Letonia, siempre alegando los problemas competitivos de la subida de tasas.

Recortes en España

La aerolínea irlandesa anunció el cierre de su base de Santiago de Compostela. No obstante, también ha cancelado todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que ha mantenido cerradas las bases de Valladolid y Jerez y ha reducido su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno.

Ryanair ha adoptado estas decisiones en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias. Esto ha supuesto la pérdida de un millón de plazas (dos millones anuales) en España.