Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: José Luis intenta convencer al juez de liberar a Luisa

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 22 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 320 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, han podido ser testigos de cómo Leonardo se ve en la obligación de hacer un viaje inesperado. Y es que, las noticias que le llegan de la corte le obligan a dar un paso al frente y dejar todo lo que estaba haciendo. Pero, se encuentra con inconvenientes.

Don Sebastián decide cambiar el rumbo de Leonardo, pues su padre se encuentra muy mal y está agonizando. Por ello, no lo piensa dos veces y parte a su lado. Una situación muy difícil, por lo que Rafael y José Luis le dan su adiós. Por su parte, Irene le ofrece su compañía, pero él se la niega. No quiere saber nada. Eso sí, antes de irse, decide ir en busca de Bárbara. Pues, tiene la necesidad de despedirse de ella. Sin embargo, para su mala fortuna, no la encuentra.

¿Qué sucede en el capítulo 321 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 23 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, José Luis se encuentra en una gran encrucijada. Y es que, tras recibir las amenazas de Dámaso, decide enfrentar al juez. De esta manera, hace todo lo posible por convencerle de que libere a Luisa.

Pero, cualquier cosa puede suceder. Tan solo queda un día para el juicio, pero, quizás, haya suerte. Mientras tanto, Bárbara descubre lo que ha pasado con Leonardo. Y es que, es conocedora del motivo por el que ha tenido que partir. Sin embargo, no se ha podido despedir de él. Un detalle que no le hace mucha gracia. Un conjunto de situaciones al que hay que sumar el hecho de que Mercedes recibe un nuevo anónimo. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.