Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Leonardo se ve obligado a partir al saber que su padre agoniza

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 19 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 319 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, han podido ser testigos de cómo Luisa parece que ha conseguido algo que era prácticamente imposible, como es el hecho de conmover a Victoria. Eso sí, aunque solo haya sido por un mero instante.

Por si fuera poco, Leonardo ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para compartir con Irene la decisión que ha tomado. ¿En qué consiste, exactamente? En tratar de ayudar a Luisa en la medida de lo posible, al ser consciente de las circunstancias tan complicadas que le rodean. Pero lo que realmente recibe Leonardo por parte de don Sebastián no es, ni de lejos, su apoyo, sino una noticia que podría llegar a cambiarlo todo, de una manera completamente drástica y radical. Debemos recordar que esta tercera temporada está generando un gran punto de inflexión en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 320 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 22 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, contra todo pronóstico, Leonardo se ve en la obligación de hacer un viaje inesperado. Y es que, las noticias que le llegan de la corte le obligan a dar un paso al frente y dejar todo lo que estaba haciendo. Pero, se encontrará con inconvenientes.

Don Sebastián decide cambiar el rumbo de Leonardo, pues su padre se encuentra muy mal y está agonizando. Por ello, no lo piensa dos veces y parte a su lado. Una situación muy difícil, por lo que Rafael y José Luis le dan su adiós. Por su parte, Irene le ofrece su compañía, pero él se la niega. No quiere saber nada. Eso sí, antes de irse, decide ir en busca de Bárbara. Pues, tiene la necesidad de despedirse de ella. Sin embargo, para su mala fortuna, no la encuentra. ¿Qué es lo que ha sucedido, exactamente? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.