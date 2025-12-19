Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Leonardo decide ayudar a Luisa
Se lo ha comunicado a Irene
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, son cada vez más las personas que no dudan en seguir esta serie. El pasado jueves 18 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 318 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta forma tan concreta, fueron testigos de cómo, tras haber visto a Irene completamente rota, el duque acaba siendo testigo en secreto del amor intacto que existe entre Bárbara y Leonardo. Como no podía ser de otra forma, después de todo lo que ha sucedido, no puede evitar sentir mucha rabia al respecto.
Pero no todo queda ahí, puesto que hay que destacar que tanto José Luis como Victoria han dado el importantísimo paso de visitar a Luisa. Ella no tarda en dejarles sin palabras, así como desconcertados, como consecuencia de su actitud. Es algo que, ni de lejos, esperaban. Todo ello mientras una nota de lo más inesperada ha acabado llegando a manos de Mercedes. Lo que hay en su interior le produce una profunda inquietud, como no podía ser de otra manera. Al fin y al cabo, se trata de algo que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.
¿Qué sucede en el capítulo 319 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 18 de diciembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, contra todo pronóstico, parece que Luisa ha conseguido conmover a Victoria como nunca antes… aunque solamente haya sido por un mero instante.
Mientras tanto, Leonardo ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer saber a Irene que ha tomado la decisión de ayudar a Luisa, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. A pesar de todo, lo que recibe de don Sebastián no es su apoyo, sino una noticia que podría llegar a cambiarlo todo. ¿Qué es lo que ha sucedido, exactamente? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
