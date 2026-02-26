¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 26 de febrero al 2 de marzo de 2026

Pasapalabra sigue buscando a sus dos nuevos concursantes estrella que ocupen el lugar dejado por Rosa y Manu, que siguen en el corazón de millones de espectadores. Mientras llegan, es momento de recibir a cuatro nuevos famosos en el plató para formar los dos equipos correspondientes, siendo ayudantes de lujo y los responsables de sumar la mayor cantidad de segundos posible en las pruebas, para llegar al Rosco con opciones de victoria. En los próximos tres días, Roberto Leal estará acompañado de un matrimonio al que toda España conoce de sobra, una actriz recordada por varias de las series de mayor éxito y a un actor que comenzó siendo un niño en el mundo del cine.

Mario Vaquerizo

Cantante, periodista y representante, se trata de un hombre inclasificable y que provoca opiniones de todo tipo cada vez que habla, pero lo cierto es que consigue convertir en oro todo lo que toca. Vuelve a este sorprendente y espectacular concurso después de ser uno de los invitados clásicos desde hace años, donde ha dejado grandes momentos gracias a sus despistes, pero, también gracias a sus buenas actuaciones.

Luisa Martín

La actriz es conocida por algunos de sus papeles en series tan recordadas como Médico de familia y Servir y proteger, donde dejó huella. Ahora, alejada de la televisión, vuelve a Pasapalabra cuando su último proyecto ha sido la obra Malditos tacones, con la que ha girado por los teatros de gran parte de España.

Alaska

La cantante no necesita presentación, pues es historia de la música en nuestro país. Comenzó con grupos como Los Pegamoides y Dinarama en plena Movida de los 80, llegando a ser actriz en películas de Pedro Almodóvar. Desde hace décadas forma el dúo Fangoria con su inseparable Nacho Canut, siendo uno de los grupos más innovadores de la música española y que no se deja llevar por las modas. Esta vez tendrá que competir contra Mario Vaquerizo, su marido.

Jorge Sanz

Uno de los grandes actores del cine y de las series españolas. El invitado de Pasapalabra ha participado en multitud de películas, siendo el actor de moda desde finales de los años 80 y hasta finales de los 90. El éxito siempre le superó y durante una etapa reconoció vivir gracias a la ayuda de amigos como Antonio Resines.

