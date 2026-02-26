Espectacular: así es el trofeo para el ganador del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1

La propuesta ‘Monumental’, diseñada por el estudio italiano Pininfarina e inspirada en la curva más icónica de la futura carrera, la peraltada más larga del calendario y llamada a convertirse en la más icónica del circuito Madring, ha sido seleccionada como el trofeo oficial de Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre.

El diseño ganador fue anunciado por el bicampeón del mundo de rallies, Carlos Sainz, durante la ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Cibeles. El evento contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos, y representantes del mundo del deporte, la cultura y la industria.

La propuesta de Pininfarina se impuso a las otras dos candidaturas finalistas: ‘Regnatrix Aurea’, de la artista madrileña Sandra Val, y ‘Ascent’, de la diseñadora también madrileña, Laura Talaya. Las tres propuestas habían sido seleccionadas previamente tras una primera fase de deliberación por su calidad conceptual y su capacidad para representar el carácter del nuevo Gran Premio y de la cultura madrileña.

El jurado, compuesto por el ya mencionado Sainz, el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, Louise Young, Chief Race Promoters Officer de F1, Gonzalo Cabrera, director de Cultura y Educación de IFEMA, y la arquitecta y diseñadora de prestigio internacional Teresa Sapey, afrontó una deliberación especialmente exigente por el alto nivel de las propuestas presentadas. Finalmente, la sobriedad formal, la elegancia de líneas y el carácter icónico de la firma italiana fueron determinantes para que ‘Monumental’ resultara elegida como símbolo de esta nueva etapa.

Sainz habla del trofeo del GP de Madrid

Sainz puso en valor el hecho de que el diseño parta de una firma reconocida en el mundo de la F1 como Pinifarina: «Que una firma como Pininfarina diseñe el trofeo del GP de España demuestra la magnitud de este proyecto. El trofeo ‘Monumental’ no va a ser solo un objeto, será el símbolo que levantará el ganador de la carrera en 2026 y hablará de la curva más icónica de Madring, pero también de la manera de entender la victoria en nuestra ciudad. Por eso tenía que estar a la altura de Madrid y de la F1 y creo que este trofeo cumple con creces».