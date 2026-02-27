El cine español recibe 35 euros en ayudas públicas o deducciones impositivas por cada uno de los que aporta al Estado a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) derivada de la venta de entradas, según el último informe que ha elaborado el Instituto Juan de Mariana (IJM). En ese sentido, el análisis concluye que este sector recibe un «apoyo presupuestario masivo» en España pese a tener un «retorno fiscal mínimo». Además, los profesionales han advertido una importante caída de las audiencias que muestra la pérdida de interés de los españoles por estas películas.

En concreto, el sector recibió 95,5 millones en ayudas directas en 2022, una cifra a la que hay que añadirle 70,6 millones en deducciones del Impuesto de Sociedades y otros 84,1 millones «captados por el impuesto encubierto del 5% audiovisual». Es decir, en total, «se canalizaron 250,2 millones en ayudas al cine español».

Sin embargo, cuando se revisa el montante de su aportación al fisco, la situación es completamente opuesta. Así, la recaudación a través del IVA derivada de la venta de entradas fue de 7 millones en ese mismo periodo, una diferencia tal que implica que, por cada euro que se recauda del cine español, el sector recibe 35 euros.

Todo esto mientras las audiencias se desploman: «En 1966 se vendieron 403 millones de entradas (101,1 millones para cine español), frente a solo 72,9 millones en 2024 (13,6 millones nacionales)». Es decir, la frecuencia media pasó de 12,4 visitas por persona al año a apenas 1,5. De hecho, la industria no solo ha perdido volumen absoluto, sino hábito social estructural.

La cuota del cine español ha caído del 22,3% registrado en 1966 al 17,7% de 2024, lo que implica un descenso del 20,7%. Con todo, si se compara con los máximos cercanos al 30% entre 1967-1977, la caída ronda el 40%. «Los españoles van menos al cine y, proporcionalmente, eligen aún menos cine nacional», concluye el informe.

El cine español y las ayudas públicas

Sin embargo, el cine español sí disfruta de buenas ayudas públicas. . Las subvenciones abonadas de forma directa por el Gobierno de España al sector han pasado de 19,1 millones en 1994 a 61,7 millones en 2014, y superaron en 2023 los 152,9 millones. En términos reales, las ayudas se multiplican por 3,6 entre 2013 y 2023 (de 42,8 a 152,9 millones, en términos constantes).

El gasto público consignado entre 2013 y 2023 por el Ministerio de Cultura asciende a 825,9 millones, sin incluir ayudas autonómicas que son cada vez más cuantiosas, como los 9 millones que ha comprometido recientemente el Gobierno catalán.

Con deducciones en el Impuesto de Sociedades que llegan a ofrecer descuentos del 30% hasta un máximo de 20 millones, el cine ha recibido más de 310 millones en descuentos fiscales desde 2015 hasta 2022. Las comunidades con capacidad legislativa también están actuando en este sentido, caso por ejemplo de País Vasco, donde estos incentivos se traducirán en 40 millones de descuentos fiscales a lo largo de 2026.

Estas ventajas se complementan con un trato diferencial en el IVA (tipo reducido del 10%) o el IRPF (retenciones del 7% y posibilidad de diferir ingresos entre varios ejercicios), amén de módulos de cotización más flexibles.

Por otro lado, la Ley 13/2022 obliga a operadores televisivos a destinar el 5% de su facturación (que no de sus beneficios) a la producción de películas y series. En 2022, este mecanismo semi-impositivo supuso un coste regulado de 380,6 millones, de los cuales 84,1 millones fueron a la producción de cine español.

Además, el estudio determina que las subvenciones no sirven para nada: «No existe evidencia estadística de que mayores subvenciones generen mayor público (si acaso, tienen un efecto muy ligeramente contractivo en la demanda)». Por tanto, el aumento del gasto no ha revertido la tendencia de caída estructural y solamente ha servido para inflar artificialmente los datos del sector.

Y es que los estrenos han pasado de 168 en 2016 a 364 en 2025, mientras la recaudación ha caído de 111,5 millones a 85,6 millones durante el mismo periodo. El 87% de las películas de 2025 no superaron los 100.000 euros de taquilla y unas 106 no alcanzaron siquiera los 1.000 euros de ingresos por venta de entradas. De hecho, apenas 28 estrenos superaron el umbral de los 100.000 espectadores.