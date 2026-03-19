Esta cocina de gas portátil pesa solo 3,5 kg, trae dos quemadores y hará que no eches de menos tu cocina

Si te gusta irte de acampada o incluso pasar días enteros en la playa, seguro que llevas tiempo pensando en comprar un hornillo portátil para cocinar como en casa. Ahora lo tienes más fácil, porque esta Cocina de gas portátil, con dos quemadores, un peso de poco más de 3,5 kg y compatible con distintos tipos de gas, está rebajada por el Aniversario de AliExpress. La tienes por 27 €, y aún más barata con los cupones de descuento de esta promo:

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¿Por qué recomendamos este hornillo portátil?

Trae dos quemadores independientes con perillas de control.

Se enciende sin mecheros ni cerillas, con un sistema piezoeléctrico.

Es compatible con bombonas de butano normales y con cartuchos de gas externos.

Trae un maletín de transporte rígido y muy cómodo. El hornillo pesa solo 3,52 kg.

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Cocina de gas portátil

Lo más sorprendente de esta Cocina de gas portátil es que ofrece mucho en muy poco espacio. Mide solo 63 x 26 x 12 centímetros y pesa poco más de 3,5 kg, por lo que es muy fácil de transportar, y más con su maletín. Pero eso no quita que sea buena y robusta. Está hecha en aluminio, hierro y plástico para resistir el calor, con patas antideslizantes y dos quemadores de 2500 W para cocinar como en casa. Además, funciona con gas butano o GLP, que son las bombonas más comunes y permite suministro externo por otras vías. Son todo comodidades para preparar la comida donde quieras y como quieras.

Es una cocina portátil perfecta para campings o incluso para la playa, cocina o cuando la de casa se avería. Un «todoterreno» gastronómico.

Esto opinan quienes la tienen ya

Todas las reseñas de usuarios sobre esta cocina de gas portátil coinciden en lo cómoda que es, sobre todo con el maletín de transporte y lo que facilita el contar con opción de cartucho o de bombona. A continuación, puedes leer varias valoraciones reales:

«Me ha gustado mucho que venga con la opción de poder poner tanto cartucho como bombona gas exterior, algo que es lo que yo buscaba.»

«Viene con maletín para poder transportar , fácil uso y funciona perfectamente.»

«El maletín en perfectas condiciones y muy práctico para poder llevarlo. 100% recomendada.»

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