Barrer el suelo es cosa del siglo XX. En el siglo XXI, la tecnología ha conseguido que podamos aspirar sin cables y con total comodidad. ¿Llevas tiempo queriendo dar ese salto? Pues la Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect Absolute te lo va a poner fácil. Primero, porque tiene 240 AW de potencia de succión, 60 minutos de autonomía y cabezales antienredos y con luz. Segundo, porque está de oferta con 200 € de descuento.

Es una aspiradora inalámbrica perfecta para cualquier tipo de hogar, pero sobre todo para casas donde hay perros o gatos. Nada de atoros, nada de complicaciones. Te va a hacer la vida realmente fácil, al menos, a la hora de limpiar.

¿Por qué te la recomendamos?

El cabezal Fluffy Optic ilumina el polvo microscópico con su luz láser para que no se te escape nada.

La puedes convertir en aspiradora de mano con sus cabezales intercambiables, ideal para muebles, sofás o el coche.

Desenreda y elimina el pelo de mascotas con su cabezal Motorbar.

Aguanta hasta 60 minutos de uso sin perder potencia en ningún momento.

Comprar en Dyson por ( 799 € ) 599 €

Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect Absolute

Nos han sorprendido muchas cosas de la Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect Absolute, pero la primera y más importante es el cabezal Fluffy Optic. Tener una luz que muestra la suciedad te enseña lo que limpias de verdad y te ayuda mucho en zonas oscuras. Luego, su motor consigue una capacidad de succión brutal, de hasta 240 AW, que va genial en alfombras y moquetas, además de en rincones de asientos si la conviertes en aspirador de mano. Para rematar, es capaz de detectar el tipo de superficie sobre el que limpia, adaptando la potencia sola para aprovechar al máximo su batería, que aguanta hasta una hora de uso sin pérdidas. Es pura comodidad.

Su peso quizá es algo elevado y el hecho de tener que mantener el gatillo pulsado puede resultar cansado, pero la verdad es que todo lo demás compensa estas carencias. De hecho, la recomendamos a cualquiera, viva solo, en compañía, con mascotas, en un pisito o un chalet.

¿Qué dicen los usuarios de esta aspiradora?

Los usuarios están encantados con ella por su potencia, su manejo y lo bien que aspira los pelos de mascotas. No en vano, tiene una valoración de 4,6 sobre 5 con más de 17.600 reseñas de compradores. Aquí puedes leer algunas de ellas:

«Estoy muy contento con el funcionamiento de mi aspirador V15, es lo que tanto había querido. Vale la pena cada € invertido en el.»

«Compré la aspiradora el mes pasado y me gusta mucho. Tiene potencia y duración adecuada para mi casa.»

«Llevo un par de semanas con la V15 y estoy muy contento con ella, tengo la casa con el aire más limpio que nunca y sin pelos de los gatitos por todos lados. ¡Totalmente recomendable!»

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