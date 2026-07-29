Las redes estallan contra Irene Montero por apoyar la manifestación antiturística de Palma pese a veranear en Baleares

Las redes estallan contra la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, por apoyar la manifestación antiturística celebrada en Palma el pasado domingo pese a veranear en Baleares, sin ir más lejos hace un año.

Con un cinismo a prueba de bomba y sin ningún tipo de pudor, la ex ministra de Igualdad, experta en decir una cosa y hacer la contraria, culpa a la Policía Nacional de la violencia de los manifestantes, exige quitarle la placa a los agentes que se defendieron de los violentos en los altercados y culmina su discurso afirmando que los que gobiernan en Baleares quieren convertir las Islas en un territorio para «turistas y millonarios», caso por cierto de la eurodiputada de Podemos.

«Miles de personas pidieron en Palma poner fin a la turistificación. ¿Sabéis cómo termina la cosa? Pues otra vez más con violencia policial que acaba abriendo la cabeza a un fotoperiodista. ¿Pero por qué siempre van contra los mismos? Ese policía no sabe hacer su trabajo, porque su trabajo es protegernos, no dar hostias; que le quiten la porra y la placa», afirma Montero en un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social X.

«Si seguimos normalizando esto y permitiéndolo», abunda la eurodiputada podemita. «Ellos siguen haciendo lo mismo con total impunidad. Que alguien alguna vez asuma alguna responsabilidad desde el Gobierno; que esto no pasa sin una cadena de mandos», dice la política de la formación morada, que a continuación hace un análisis demagógico a su manera del transfondo social de lo que ocurre en Baleares, mezclando el mercado inmobiliario, turismo e inmigración.

La gente de Palma protestando contra la turistificación y ¿de verdad la respuesta es otra vez palos de la policía? pic.twitter.com/Jtmvsa3ZPz — Irene Montero (@IreneMontero) July 27, 2026

«A Baleares llegan 20 millones de turistas cada año. Es imposible para la gente de allí comprar una casa, alquilar una habitación, disfrutar de sus playas, de sus calles… Es cada vez más difícil simplemente vivir. Familias enteras se van a vivir a caravanas, profesores y médicos viviendo en habitaciones compartidas, y la gente sale a la calle a protestar. Y la respuesta es mandar a la Policía a abrirles la cabeza a los manifestantes. ¿De verdad? ¿Dónde están los patriotas, los de la prioridad nacional, los que dicen que la culpa es de los migrantes? Pero si sois vosotros los que estáis defendiendo entregar el país a trozos a los especuladores extranjeros. Es que esto de la prioridad nacional, son los que están gobernando en esas mismas islas, celebrando los golpes de la Policía, usando el gobierno para que un día en las islas solo quepan los turistas y los millonarios», asegura Irene Montero.

Llama la atención que por segundo verano consecutivo Montero asuma el discurso turismofóbico cuando ella veranea, como hizo el año pasado, en las costas paradisíacas de Menorca, y en ocasiones acompañada de otras compañeras de partido como Ione Belarra o la concejala de la formación morada en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz.

Hay que recordar que, junto a sus amigas podemitas, la eurodiputada tuvo el año pasado una escapada veraniega muy completa a Menorca, en la que disfrutó de las playas de la isla, practicó senderismo y hasta tuvo la oportunidad de acudir al concierto del músico vasco Fermín Muguruza, que se celebró en el Claustre del Carme de Maó, publicando varias fotos en redes sociales.

Por ese motivo y tras ver el vídeo publicado por Montero en el que apoya la manifestación turismofóbica en Palma del pasado 26 de julio, numerosos usuarios han recordado que la dirigente de Podemos pasó unos días de vacaciones en Baleares el verano pasado, lo que ha desatado acusaciones de incoherencia y una oleada de críticas en plataformas como X.