Cae el ladrón de los ‘rent a car’ de Palma: robaba coches de alquiler, les cambiaba la matrícula y los conducía sin carné
Las denuncias de tres empresas permitieron destapar el asalto a sus instalaciones cerradas e identificar a dos sospechosos
La Policía Nacional ha arrestado en Palma a un hombre por asaltar varias campas de coches de alquiler para apoderarse de sus vehículos. Para esquivar la acción policial, el implicado falsificaba las matrículas de los turismos robados e incluso fue pillado al volante de uno de ellos a pesar de que no tenía carné de conducir.
El origen de la investigación se remonta al mes de junio, cuando el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro comenzó a recabar información a raíz de tres denuncias interpuestas por los responsables de varias empresas de rent a car.
Las mercantiles alertaban del asalto a sus instalaciones al aire libre, las cuales contaban con cierre perimetral mediante un vallado, de donde se habían sustraído un total de ocho vehículos.
Las exhaustivas gestiones de los agentes permitieron reunir pruebas e indicios determinantes que incriminaban a dos personas en varios de los robos. De este modo, los investigadores lograron identificar a una pareja que había accedido a dos de las campas afectadas para apoderarse de los turismos e ir utilizándolos. Durante las pesquisas, se confirmó que los implicados alteraban de forma sistemática las matrículas para camuflar la procedencia de los coches.
Gracias al trabajo policial y a la aportación de datos relevantes por parte de la Policía Local de Palma, se ha conseguido recuperar siete de los ocho vehículos sustraídos.
Tras constatar todos los hechos, los agentes desplegaron varios dispositivos que culminaron con la detención del hombre como presunto autor de robos con fuerza, robo de vehículos, falsificación documental y delito contra la seguridad vial. La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.