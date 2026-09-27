Arturo Pérez-Reverte (74 años), escritor, periodista y académico español: «La historia demuestra que la razón es de quien tiene el coraje de sostenerla»

Para Arturo Pérez-Reverte, una versión de los hechos se impone con el paso del tiempo por la firmeza de quienes la defienden, más que por la sola evidencia que la respalda.

Así lo menciona en esta reflexión, «La historia demuestra que la razón es de quien tiene el coraje de sostenerla. Nunca de las ratas cobardes, escondidas en su albañal mientras otros tiran de la cadena», la cual escribió en su columna «Patentes de corso» bajo el título de «Gibraltar inglés», publicada en su web oficial.

¿Qué significa la frase de Arturo Pérez-Reverte sobre la historia?

Para Arturo Pérez-Reverte, la historia se construye tanto con hechos verificables como con la voluntad de quienes insisten en contarlos de una manera determinada. Esta reflexión de Reverte plantea que tener razón no alcanza si nadie está dispuesto a defenderla frente a versiones contrarias.

La preocupación por cómo se sostiene una versión del pasado frente a otras atraviesa buena parte de la trayectoria de Arturo Pérez-Reverte como narrador de la historia de España, quien en 2019 publicó Una historia de España, un repaso a episodios discutidos del pasado del país.

En su discurso de ingreso en la Real Academia Española, titulado «El habla de un bravo del siglo XVII», abordó el lenguaje y el temple de los personajes de una época marcada por el conflicto. La institución lo incorporó como académico el 12 de junio de 2003.

Esa misma tensión entre la verdad de un hecho y la voluntad de sostenerla marcó también los años de Pérez-Reverte como reportero en zonas de guerra, donde distintas versiones de un mismo suceso competían por imponerse en la opinión pública y en la memoria posterior del conflicto.

¿Quién es Arturo Pérez-Reverte?

Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena en noviembre de 1951. El periodista y escritor se dedica en exclusiva a la literatura tras vivir 21 años, entre 1973 y 1994, como reportero de prensa, radio y televisión que cubrió conflictos internacionales.

Trabajó doce años como reportero en el diario Pueblo y nueve en los servicios informativos de Televisión Española (TVE), como especialista en conflictos armados.

Como reportero cubrió, entre otros, la guerra de Chipre, la guerra del Líbano, la guerra de El Salvador, la guerra de Nicaragua, la guerra de las Malvinas, la guerra de Angola, la crisis y guerra del Golfo y la guerra de Bosnia. Desde 1991 escribe una página de opinión, «Patentes de corso», en XLSemanal, el suplemento de Vocento que reúne 25 diarios españoles, con más de 4.500.000 lectores.

Entre las obras más destacadas de Arturo Pérez-Reverte están El maestro de esgrima (1988), El club Dumas (1993), La reina del sur (2002), El francotirador paciente (2013) y Una historia de España (2019). Su obra está traducida a más de 40 idiomas.

Desde 1996 publica la serie Las aventuras del capitán Alatriste y desde 2016 la trilogía de Lorenzo Falcó.

Arturo Pérez-Reverte ocupa el sillón T de la Real Academia Española (RAE), un escaño vacante desde el fallecimiento de Manuel Alvar en agosto de 2001. Fue elegido miembro de número el 23 de enero de 2003.

Desde 2016, es también editor y cofundador de la web de libros y autores Zenda.