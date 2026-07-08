Arturo Pérez-Reverte, escritor murciano académico de la RAE: «Siempre desconfío de quien no tiene, o dice no tener, enemigos»

El 20 de noviembre de 2010, un usuario de Twitter le escribió a Arturo Pérez-Reverte: «Los que no tienen enemigos no son de fiar». Pérez-Reverte respondió con una reflexión breve y contundente que resumía su visión sobre la vida pública y las relaciones humanas.

La respuesta del escritor fue recogida por la revista literaria de la que Reverte es coautor, Zenda, en una compilación de 200 tweets del autor publicada en su 70 cumpleaños. La reflexión circuló durante años como una de sus frases más citadas.

La frase de Pérez-Reverte sobre los enemigos

El tweet completo, archivado por Editanet en su edición de abril-junio de 2011, decía textualmente:

«Siempre desconfío de quien no tiene (o dice no tener) enemigos. Caminar es elegir. Elegir es arriesgarse. Arriesgarse es pelear. No tener (oficialmente) enemigos requiere mucha capacidad de succión. Que también tiene su mérito».

Para Pérez-Reverte, vivir implica tomar decisiones, y tomar decisiones genera conflictos. Así, quien aparece ante el mundo sin ningún adversario declarado, según el escritor, ha tenido que hacer concesiones para sostener esa imagen. La ironía final sobre el «mérito» de la «capacidad de succión» remata la idea al reconocer esa habilidad sin concederle ningún valor moral.

La primera oración del tweet: «Siempre desconfío de quien no tiene, o dice no tener, enemigos», es la que mayor circulación tuvo en redes y fue compilada en citas.

¿Quién es Arturo Pérez-Reverte?

Arturo Pérez-Reverte nació el 25 de noviembre de 1951 en Cartagena, Murcia. Antes de convertirse en uno de los novelistas más leídos en lengua española, trabajó veintiún años como reportero de guerra para el diario Pueblo y para Televisión Española.

Entre 1973 y 1994 presenció guerras en el Líbano, el Sáhara, las Malvinas y los Balcanes. Esa experiencia directa con la violencia, la traición y las alianzas rotas marcó de forma permanente su manera de ver las relaciones entre personas y entre instituciones.

Pérez-Reverte es licenciado en Periodismo y doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cartagena.

Como novelista, Pérez-Reverte alcanzó reconocimiento internacional con la saga del Capitán Alatriste, adaptada al cine y a la televisión, y con títulos como La tabla de Flandes (1990), El club Dumas (1993) y La reina del Sur (2002). Su obra está traducida a cuarenta y tres idiomas.

El 23 de enero de 2003 fue elegido académico de número de la Real Academia Española. Tomó posesión el 12 de junio de ese mismo año con un discurso titulado El habla de un bravo del siglo XVII. Desde entonces ocupa el sillón con la letra T.

La enemistad como una postura coherente con su trayectoria

La desconfianza ante quienes carecen de enemigos es una postura que Pérez-Reverte sostuvo de forma consistente a lo largo de su carrera. Como reportero, observó durante décadas que la neutralidad declarada en situaciones de conflicto casi siempre encubría algún tipo de interés.

Como escritor, trasladó esa mirada a sus novelas, donde los personajes que no tienen enemigos suelen ser los más peligrosos.

El tweet (hoy post de X) de 2010 es la formulación más directa de una convicción que atraviesa su obra y sus declaraciones públicas. Tomar posición frente a algo tiene un coste, y ese coste es inevitable para cualquiera que actúe con criterio propio.