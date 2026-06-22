Miguel de la Quadra-Salcedo, mítico aventurero y reportero: «Uno no es español del todo hasta que no conoce y ama a Hispanoamérica»

Miguel de la Quadra-Salcedo (Madrid, 1932-2016) fue un explorador, periodista y aventurero que consagró su vida a recorrer América Latina y a acercar a los jóvenes españoles e iberoamericanos a ese continente.

Su convicción de que «uno no es español del todo hasta que no conoce y ama a Hispanoamérica» atravesó toda su trayectoria y se convirtió en el eje de su obra más perdurable, la Ruta Quetzal.

¿Quién fue Miguel de la Quadra-Salcedo, el aventurero y reportero de Hispanoamérica?

Miguel de la Quadra-Salcedo fue atleta olímpico, prospector de oro, operador de cámara en los Andes, conductor de camiones en las rutas andinas y reportero en selvas, desiertos y montañas. Recorrió el continente americano de California hasta Tierra del Fuego, documentando culturas, geografías y comunidades indígenas con una mezcla de rigor periodístico y espíritu de aventura.

Nacido en Madrid en 1932, desarrolló desde joven una vinculación intensa con América Latina que marcaría toda su vida profesional. El periodista Antonio Pérez Henares, uno de los que más de cerca le conoció, le dedicó una biografía titulada El último explorador, que recoge su trayectoria y el sentido de su empresa vital.

Al morir en Madrid en 2016, recibió a título póstumo la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En vida, la Junta de Extremadura le había concedido la Medalla de Extremadura en 2012.

¿Qué fue la Ruta Quetzal, la obra de la vida de Miguel de la Quadra-Salcedo?

La Ruta Quetzal fue un programa de expediciones científicas y culturales que Miguel de la Quadra-Salcedo dirigió entre 1979 y 2016, bajo diferentes nombres: Aventura 92, Ruta Quetzal Argentaria, Ruta Quetzal BBVA y Ruta BBVA. Durante ese tiempo, organizó 31 expediciones por América Latina que siguieron las rutas de los exploradores y descubridores de los siglos XV y XVI.

En sus expediciones participaron más de 10.000 jóvenes de 57 países, unidos por la lengua española y por la experiencia de recorrer juntos el continente. El programa combinaba la exploración geográfica con la investigación científica y el encuentro cultural entre jóvenes de ambas orillas del Atlántico, según recogen los Coloquios Históricos de Extremadura en su estudio sobre las expediciones científicas españolas a América.

¿Qué enseñó Miguel de la Quadra-Salcedo sobre España e Hispanoamérica?

La frase que da título a esta nota condensa una idea que Miguel de la Quadra-Salcedo practicó durante toda su vida. Para él, España y América Latina formaban parte de una misma experiencia cultural y conocer una era condición para entender la otra. El vínculo con Hispanoamérica era para Miguel un componente central de la identidad española.

Su trabajo en la Ruta Quetzal transmitió esa idea de forma concreta, al llevar a miles de jóvenes a recorrer los mismos caminos que los exploradores del siglo XVI, para que regresaran con una comprensión distinta de lo que es ser español en el mundo.

El escritor y periodista Antonio Pérez Henares recuerda en Canal Literatura que Miguel le enseñó esa misma convicción, la de que no se era español del todo hasta que no se conocía y amaba Hispanoamérica. Las expediciones de Miguel llevaron esa idea a la práctica durante más de tres décadas.

Aunque la cita se atribuye popularmente al poeta Federico García Lorca («El español que no conoce América no conoce España»), muchos afirman que Quadra-Salcedo era quien repetía esta afirmación como su propia filosofía de vida, inspirado por el amor al continente americano y la necesidad de entender a España desde sus vínculos con Hispanoamérica.