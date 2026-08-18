Los árbitros que atizan a Bordalás callaron con las amenazas de Piqué y las críticas de Laporta

Contra José Bordalás sí. Con Gerard Piqué, no. Contra Florentino Pérez y el Real Madrid, a por ellos. Contra Joan Laporta y el Real Madrid, silencio. Eso es lo que hace AESAF, el sindicato de árbitros que impulsó González Fuertes (el árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey 2025) y que forman, entre otros, cinco negreiros. Así funciona este grupo de colegiados, muchos de los cuales están en activo y que tienen una curiosa -también escandalosa- forma de actuar.

Este martes, AESAF lanzó un comunicado contra José Bordalás por las críticas que el técnico del Getafe hizo al colectivo arbitral. Le dijeron de todo a su primera víctima de la temporada, elegida sin azar: le llamaron «sobreactuado», que tiene «faltas de respeto» por el colectivo arbitral, que es repetitivo en sus críticas… Más allá de la censura que intentan establecer, sin que nadie les pueda criticar, se lanzan contra Bordalás por algo mínimo.

El entrenador del Getafe dijo tras el partido ante el Alavés que hay un doble criterio en la forma de arbitrarles, algo que es repetitivo como queja en muchos equipos. Los datos avalan a Bordalás al menos en ese encuentro: de 11 faltas en la primera parte ante el Alavés, vieron tres amarillas y una roja. El Alavés, con siete, vio sólo una.

La queja de Bordalás fue futbolística. Tiene derecho a expresar lo que sienta, aunque incluso no tenga razón. Pero a este sindicato eso no le gusta. Ya atizaron a Bordalás la temporada pasada desde AESAF, diciendo que unas palabras suyas contra De Burgos Bengoetxea (dijo que «algunos se ponen a lloriquear… que tienen familia, nosotros también tenemos familia» sobre sus lágrimas antes de la final de Copa de 2025) «afectaban al bienestar y salud mental del profesional».

Con Bordalás sí son valientes estos árbitros adscritos a la AESAF. No lo son tanto, por ejemplo, con Gerard Piqué, al que siguen sin explicar por qué no criticaron su actuación totalmente amenazante del año pasado. El propietario del Andorra tuvo varias salidas de tono contra los colegiados, críticas muy duras, pero incluso llegó a amenazar a los árbitros. «En otro país te reventaría, pero aquí en Andorra somos un país civilizado», llegó a decir Piqué.

«Ojalá tengáis un accidente», añadió su director general, Jaume Nogués, tras un encuentro del Andorra el año pasado. Piqué llegó a seguir a un árbitro «a gritos» al parking, pero AESAF, en ninguno de estos casos tan graves, sacó comunicado alguno.

Este sindicato ya se lanzó contra el Real Madrid

Sí lo hizo en otra ocasión contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, al que pidieron abrir un expediente disciplinario por sus lógicas y libres críticas. AESAF ha ido varias veces contra el club blanco, incluso solicitando que se coartara su libertad de expresión (la de Real Madrid TV con los vídeos) al decir que «cesaran en la emisión de declaraciones».

Sin embargo, con Joan Laporta, el otro presidente del otro gran equipo del fútbol español, y que también criticó a los árbitros, hubo silencio. Nadie en AESAF dijo ni media palabra de las presiones del mandatario culé, que dudó también de la integridad de los colegiados, especialmente cuando perdieron por 4-0 ante el Atlético en las semifinales de Copa del Rey.

Entonces, el Barcelona, a través de una carta, habló de «arbitrariedad» en su contra que pone en duda «la integridad de la competición». Laporta fue a más y dijo que «nada es inocente», dudando de la limpieza arbitral. AESAF tampoco dijo nada.

Hay que señalar, y es importante detallarlo, que las quejas arbitrales realizadas ahora contra José Bordalás no son de todo el colectivo. No la firman todos los colegiados. Ni el CTA. Lo hace AESAF, un sindicato en el que hay varios árbitros en activo, pero no todos. Cuando comunicaron su creación en el BOE, figuraban los nombres de Carlos del Cerro Grande, Alejandro Hernández Hernández, César Soto Grado, Guillermo Cuadra Fernández, José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano, Juan Martínez Munuera y Pablo González Fuertes en calidad de promotores.