Los árbitros también piden que Florentino no pueda ni criticarles: «Que cese en la emisión de declaraciones»

El sindicato de árbitros AESAF, liderado por Pablo González Fuertes y que tiene como promotores a cinco ‘negreiros’ y ocho colegiados en activo, no sólo quieren que el Comité de Competición abra un expediente disciplinario a Florentino Pérez. También quieren callarle. Así lo demuestran con una parte de su comunicado en el que solicitan al Comité que obligue al presidente del Real Madrid a que «cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento».

Con declaraciones «de similar naturaleza» se refieren a las críticas arbitrales que Florentino Pérez ha ido haciendo en los últimos días. Este sindicato, que ha permanecido callado cuando ha sido Joan Laporta el que ha criticado a los colegiados, carga contra el presidente del Real Madrid e incluso piden que ni pueda ejercer el derecho básico a la libertad de expresión.

«La AESAF solicita además que el Comité de Competición adopte con carácter cautelar y urgente un requerimiento al Sr. Pérez para que cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento», dice textualmente el comunicado, reflejando así que no quieren que Florentino haga declaración alguna sobre ellos, como si fuera prohibido hablar o criticar a los árbitros.

Además, también piden al Comité «que se declare su obligación de indemnizar al Colectivo Arbitral por el daño moral, reputacional y profesional causado; y que se requiera al Real Madrid C.F. la emisión de un comunicado público de rectificación y disculpa».

Dentro de la animadversión que gran parte de los árbitros que forman ese sindicato tienen al Real Madrid, sobre todo su líder Pablo González Fuertes, este sindicato ha pedido al Comité que expediente a Florentino Pérez por «atribuir al Cuerpo Arbitral la perpetración de un delito continuado de corrupción durante dos décadas».

Los árbitros, además, dan por hecho que lo que hace el presidente del Real Madrid es mucho más grave que lo que hace el presidente del Barcelona (o del Alavés, por citar otro ejemplo), ya que «el presidente del Real Madrid actúa en todo momento como máximo representante institucional de uno de los clubes más mediáticos del mundo, lo que amplifica el impacto dañoso de sus palabras e incrementa su responsabilidad».

Es decir, y así se puede concluir de este comunicado del sindicato AESAF, si lo que dijo Florentino Pérez lo hubiera dicho el presidente del Albacete, del Eibar o del Mallorca, no es tan grave, ya que no tiene ese contenido mediático. Toda una declaración de intenciones por parte de los árbitros.