Enésimo escándalo del sindicalista arbitral González Fuertes desde el VAR en el Almería-Mirandés

Hay árbitros que tienen barra libre para hacer lo que quieran y uno de ellos es Pablo González Fuertes. El presidente del sindicato arbitral y colegiado que amenazó al Real Madrid en su día va a escándalo por jornada. Le da igual que sea en Primera División o, como en esta ocasión, en Segunda. En un Almería–Mirandés, clave tanto para el ascenso como para el descenso, volvió a dar la nota desde el VAR, no llamando al árbitro del partido, Etayo Herrera, para que revise un penalti del portero del Mirandés sobre Morcillo, que el futbolista del conjunto almeriense transformó para cerrar la victoria por 4-2, cuando los burgaleses buscaban el empate a tres.

Morcillo llegaba al área solo y el portero del Mirandés, Juanpa, tocaba claramente el balón. Lo despejaba. Todo, antes de que el delantero del Almería chocase con él y cayese. Etayo Herrera pitaba el penalti, pero el guardameta le pedía que fuera a revisarlo, que sacaba el balón limpiamente, como se demostraba en las imágenes. Sin embargo, desde el VAR, González Fuertes evitaba llevarle la contraria al árbitro de campo, volviendo a aplicar la normativa como a él le daba la gana y no entrando a corregir un error clarísimo.

Se sumaba así a la larga lista de errores que este colegiado suma esta temporada. Retirado el pasado curso del arbitraje de campo, pasó al VAR, donde es protagonista partido sí, partido también. Sigue siendo increíble como desde el Comité Técnico de Árbitros no toman ningún tipo de medida contra un colegiado que claramente condiciona los resultados con sus sucesivos errores. De hecho, no han sido pocas las ocasiones en las que, a pesar de sus fallos evidentes, le justifican en el programa semanal Tiempo de revisión, en el que explican las jugadas polémicas.

El partido era clave en la lucha por el ascenso directo y por la permanencia, puesto que el Mirandés está en descenso. El partido iba con un resultado de 3-2 en el minuto 89′, cuando sucedió la acción, y el conjunto visitante estaba apretando en busca de un empate que les pusiera a dos de la zona de permanencia. Sin embargo, con el penalti y su transformación, se esfumaban sus opciones de sumar en el Juegos del Mediterráneo.