González Fuertes se saltó una directriz del CTA para no pitar el penalti a favor del Real Madrid

Pablo González Fuertes, el árbitro de VAR protegido por el Comité Técnico de Árbitros (CTA), se saltó una directriz de este propio organismo al no pitar el penalti por manos de Ricardo Rodríguez, tras el disparo de Brahim, en el Betis – Real Madrid de esta jornada de Liga. El colegiado asturiano, que no para de demostrar con hechos su animadversión contra el equipo blanco, se saltó una de las normas que el propio CTA explicó esta misma temporada.

Concretamente, en el programa Tiempo de Revisión que la RFEF hace cada semana analizando las polémicas arbitrales, el Comité explicó que una mano así, como la que hizo Ricardo Rodríguez en ese encuentro del viernes en La Cartuja, debe ser penalti y, si no lo ha visto el árbitro en el campo, ser revisada en el VAR.

En concreto, en uno de los análisis que hizo en un Real Valladolid – Albacete de Segunda División de la jornada 23 de la presente temporada, el CTA explicó que una jugada así era penalti. En aquella ocasión, fue un remate de un jugador del Albacete, golpeando el balón en la mano estirada de un defensor del Valladolid. La acción es prácticamente idéntica (por no decir que es al 100% igual) a la de Brahim con Ricardo Rodríguez. Aquí se puede ver esa acción entonces analizada por el Comité (a partir del minuto 3:30).

El CTA, en Tiempo de Revisión, explica lo siguiente: «La mano es punible porque el brazo está separado del cuerpo, en una posición antinatural y ocupando un espacio no justificable, bloqueando el disparo a gol. Se debió señalar penalti. Por tanto, el VAR debió haber intervenido al ser un error claro y manifiesto y ser este uno de los cuatro supuestos recogidos en protocolo».

Así, aquí está claro que González Fuertes debió intervenir desde el VAR en esa mano de Ricardo Rodríguez que se produjo con 0-1 y en el momento en el que mejor estaba el Real Madrid. Cabe recordar que el árbitro en el campo, Soto Grado, no pitó nada porque anuló la jugada por un fuera de juego previo que no era, algo que también se puede revisar en el VAR y González Fuertes pasó por alto.