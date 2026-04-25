El sindicato de González Fuertes y cinco ‘negreiros’ se victimiza tras decantar otra Liga a favor del Barça

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha condenado «cualquier mensaje que incite al acoso» tras las críticas a González Fuertes por su escandaloso arbitraje desde el VAR en el Betis – Real Madrid de este viernes. González Fuertes lidera este sindicato, por lo que viene a ser una autodefensa, en el que también participan como promotores otros colegiados, entre ellos cinco ‘negreiros’.

Tras la polémica del encuentro en La Cartuja, en el que González Fuertes en el VAR se negó a avisar a Soto Grado (en el césped) de un penalti clarísimo por manos de Ricardo Rodríguez, AESAF ha escrito un breve comunicado en el que dice que «activará actuaciones» como la «recopilación y custodia de las publicaciones difundidas», el «análisis jurídico para valorar posibles acciones legales», el «traslado de los hechos a las plataformas y organismos competentes» y el «refuerzo de la protección institucional y reputacional a los árbitros afectados».

Lo hacen, dicen, por mensajes que han «incitado al acoso», ejemplificándolo en una frase que se ha dicho en algún medio de comunicación como que hay que ir «todos a por el árbitro». «Cruzar esa línea no es opinión: es alimentar un clima de hostilidad que pone en riesgo la seguridad y la dignidad del colectivo arbitral», expresan desde este sindicato arbitral.

Desde AESAF expresan que «no vamos a normalizar el odio contra quienes garantizan la competición» y añaden que «el respeto al árbitro es el respeto al fútbol».

Cabe recordar que este sindicato, creado en junio de 2025, tiene a González Fuertes como uno de sus líderes. Junto a él, tal y como figuró en su inscripción en el BOE, figuran otros árbitros en activo, varios de ellos ‘negreiros’, es decir, clientes o beneficiados de José María Enríquez Negreira o su hijo. En el BOE figuran los nombres de Carlos del Cerro Grande, Alejandro Hernández Hernández, César Soto Grado, Guillermo Cuadra Fernández, José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano, Juan Martínez Munuera y el ya mencionado Pablo González Fuertes en calidad de promotores.

El mensaje que ahora hace AESAF viene tras la enorme polémica en el Betis – Real Madrid, en el que González Fuertes machacó al equipo blanco de nuevo desde el VAR, justo coincidiendo con el primer aniversario de su amenaza al Real Madrid antes de la final de Copa. Precisamente este sindicato arbitral nace tras esa amenaza llevada a cabo por el colegiado asturiano en la previa de la final de la Copa del Rey 2025.