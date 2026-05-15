El sindicato del árbitro que amenazó al Madrid pide abrir un expediente disciplinario contra Florentino

El sindicato que amenaza constantemente al Real Madrid vuelve a la carga, para sorpresa de nadie, contra Florentino Pérez. Con González Fuertes a la cabeza, pero bajo su organización llamada AESAF, emitió un comunicado pidiendo al Comité de Competición abrir un expediente disciplinario contra el presidente por sus declaraciones sobre los árbitros en sus últimas intervenciones públicas.

Como si fuera una obsesión para ellos el Real Madrid, la asociación de árbitros españoles aseguró que las «graves declaraciones» de Florentino Pérez les imputaron como una «corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito». Es más, la EASAF citó textualmente aquellas frases y las clasificó según los tres puntos anteriores. «He estado aquí muchas temporadas y he ganado 7 Champions y 7 Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros», etiquetando sobre que el Real Madrid les imputa de robo de títulos.

Incluso de corrupción en la presente temporada: «Corrupción sistémica. Siguen los mismos árbitros haciendo las mismas cosas, de una manera descarada. Esta temporada nos han robado 16 o 18 puntos». También sobre el caso Negreira, al que el sindicato de árbitros, donde muchos formaban parte de aquella época, con una frase que les hizo mucho daño: «Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol», dijo Florentino Pérez.

Los árbitros piden respeto y una indemnización a Florentino Pérez

La AESAF quiere atacar y asegura que las declaraciones «no pueden ampararse en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni de la crítica deportiva, dado que Florentino Pérez no se limita a señalar errores arbitrales puntuales, sino que atribuye al Cuerpo Arbitral la perpetración de un delito continuado de corrupción durante dos décadas».

Y, al ser presidente del Real Madrid, el sindicato teme que el foco mediático del club «amplifique el impacto dañoso de sus palabras e incrementa su responsabilidad». Por todo ello, la AESAF ha solicitado que «el Comité de Competición adopte con carácter cautelar y urgente un requerimiento a Florentino Pérez para que cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento; que se declare su obligación de indemnizar al Colectivo Arbitral por el daño moral, reputacional y profesional causado; y que se requiera al Real Madrid la emisión de un comunicado público de rectificación y disculpa».

«Las declaraciones de Florentino Pérez constituyen, a juicio de la AESAF, un ataque grave, injustificado y sistemático a la honra profesional e institucional del Colectivo Arbitral, sin respaldo en ninguna resolución judicial firme. La AESAF, en cumplimiento de su función estatutaria de defensa del estamento arbitral, ha actuado con la máxima diligencia para proteger la dignidad e integridad moral de los árbitros de fútbol en España», concluyó el comunicado.