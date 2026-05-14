Florentino tiene razón: las decisiones arbitrales que le han costado la Liga al Real Madrid

Florentino Pérez ha denunciado en sus dos últimas comparecencias que este año en Liga ha vuelto a ser víctima de las decisiones arbitrales de los «Negreira boys» y confirmó que están preparando un vídeo con los «18 puntos que nos han quitado esta temporada». El presidente del Real Madrid también confirmó la noticia avanzada por OKDIARIO de que el club prepara un dossier de 600 páginas que se enviará a la UEFA sobre los actos cometidos en la época Negreira y en los años posteriores a que el Barcelona dejara de pagar al número 2 de los árbitros.

«Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos de una manera descarada. Ceferein lo sabe y estamos en nuestro derecho. La Liga es cómplice de esto. Y el presidente del CTA quiere que nos olvidemos. Es el caso de mayor corrupción en el mundo del fútbol. No creía que esto iba a pasar», dijo Florentino Pérez en su entrevista concedida a Josep Pedrerol en La Sexta, en la que volvió a denunciar que el Real Madrid ha vuelto esta temporada a ser víctima de los errores de los árbitros.

El Real Madrid ha perecido en esta Liga EA Sports 2025-2026 contra el Barcelona y, pese a que la diferencia está en 14 puntos (el Real Madrid tiene un partido menos), lo cierto es que en los momentos de igualdad la balanza arbitral se ha vuelto a decantar del lado del Barcelona, como en la era Negreira, la más oscura en la historia del fútbol español.

«Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada», dijo el presidente madridista, que también confirmó que enviarán de forma inminente un dossier de 600 páginas con todos los errores arbitrales de los últimos tiempos que se pondrán a disposición de la UEFA.

Los errores arbitrales en Liga que denuncia Florentino

Florentino tiene razón y en OKDIARIO hemos hecho una recopilación de todas las decisiones arbitrales que han perjudicado al Real Madrid en esta Liga 2025-2026. Son los siguientes:

Jornada 12: Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid (-2 puntos)

El Real Madrid fue víctima de dos decisiones arbitrales incomprensibles en el duelo disputado en Vallecas el pasado 9 de noviembre. El conjunto blanco reclamó dos claros penaltis por agarrones de Chavarría a Bellingham y Mbappé. El defensa del Rayo cometió dos claros penaltis, uno en la primera parte y otro en la segunda, que ni Martínez Munuera desde el campo ni Figueroa Vázquez en el VAR vieron.

Jornada 14: Girona 0-0 Real Madrid (-2 puntos)

El Real Madrid se dejó dos puntos en Girona el 30 de noviembre en un partido marcado por un penalti de Joel Roca a Vinicius en el minuto 80 de partido. De Burgos Bengoetxea no consideró pitarlo y Pulido Santana desde la sala VOR no consideró necesario que entrara el VAR. «Me dicen que es revisable y son jugadas decisivas», afirmó Xabi Alonso en rueda de prensa.

Jornada 15: Real Madrid 0-2 Celta (-3 puntos)

Alejandro Quintero González desquició al Real Madrid en la derrota contra el Celta en el Bernabéu. El cuadro gallego venció en un partido en el que el conjunto blanco acabó con nueve jugadores por las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras (también expulsó a Endrick, que estaba en el banquillo). Durante este partido, Borja Iglesias propinó un codazo que dejó sangrando a Bellingham y, a pesar de lo que dice el protocolo, no decidió revisar en el VAR la posible tarjeta roja que habría dejado a los celestes con uno menos. El Real Madrid también reclamó un penalti a Carreras.

«Quintero González no tuvo el equilibrio emocional adecuado. Se precipitó muchísimo». 👤 Mateu Lahoz, sobre el arbitraje del Real Madrid-Celta.#ElDíaDespués #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GmqEK3r5FL — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) December 8, 2025

«Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. No me ha gustado la actuación. La tarjeta a Álvaro [Carreras], muy discutible… nos ha descontrolado un poco y lo que nos ha sacado un poco en fases del partido. El arbitraje no me ha gustado», dijo Xabi Alonso.

Jornada 25: Osasuna 2-1 Real Madrid (-3 puntos)

Quintero González también fue protagonista para mal en un partido con una gran polémica arbitral y en el que el Real Madrid se dejó tres puntos clave en la lucha por la Liga. El primer gol del conjunto navarro llegó desde el punto de penalti después de que Figueroa Vázquez mandara a Quintero González a revisar la acción entre Budimir y Courtois, en la que los pies de ambos contactaron. De hecho, el portero alegó que el contacto se produjo al mismo tiempo. El segundo de Raúl García se concedió después de consultar con el VAR. Después de anular el gol por fuera de juego, el balón se puso en juego y dos minutos después acabó concediendo el gol. Con el reglamento en la mano, este tanto no debió subir al marcador porque el balón ya se había puesto en juego.

Los dos minutos que pasaron entre que se pitó fuera de juego… y se acabó dando el gol a favor de Osasuna 💥#Super8 pic.twitter.com/7ibTdRz4pN — DAZN España (@DAZN_ES) February 23, 2026

Jornada 30: Mallorca 2-1 Real Madrid (-3 puntos)

El Real Madrid se dejó tres puntos en Mallorca en un mal partido del conjunto blanco que también fue perjudicado gravemente por José María Sánchez en el campo y Javier Iglesias en el VAR. Ambos se comieron un claro penalti por mano de Pablo Torre con 0-0 en el marcador. Una decisión que cambió los designios de un partido en el que acabó pereciendo con un gol de Muriqi en los últimos minutos que viene de una falta de Mastantuono en la que el argentino toca balón.

Jornada 31: Real Madrid 1-1 Girona (-2 puntos)

Arbelora Rojas, uno de los árbitros que pagó por coaching al hijo de Negreira, fue protagonista de un partido que acabó con Mbappé sangrando dentro del área después de recibir un codazo de Vitor Reis. Un penalti que se fue al limbo en el minuto 88 de partido y que Trujillo Suárez también se comió desde el VAR.

Jornada 32: Betis 1-1 Real Madrid (-2 puntos)

El Real Madrid se dejó todas las opciones de Liga en un partido en el que Soto Grado desde el campo y Gonzales Fuertes, el árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa del Rey, desde el VAR. El conjunto blanco reclamó un claro penalti por mano de Ricardo Rodríguez en una jugada en la que el árbitro se quitó de encima pitando fuera de juego por la posición de Bellingham, que estaba habilitado. En el gol del empate del Betis en el último minuto también se reclamó un agarrón de Antony a Mendy.