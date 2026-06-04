Enrique Riquelme presenta a dos nuevos vicepresidentes para su Junta: Dámaso Quintana y Vicente Boluda Jr

La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid ha anunciado la incorporación al proyecto de dos profesionales de reconocido prestigio: Dámaso Quintana y Vicente Boluda Ceballos quienes han decidido dar un paso al frente en un momento clave para el futuro del club.

Esta decisión se produce en un contexto que la candidatura considera especialmente relevante para el modelo histórico del Real Madrid, tras lo que define como una «línea roja» cruzada al plantearse la posibilidad de dar entrada a inversores financieros en la propiedad del club.

Ante esta situación, los dos han decidido dar un paso al frente para formar parte de la futura Junta Directiva de Enrique Riquelme, en caso de ser presidente del Real Madrid, con el objetivo de garantizar la continuidad del club como propiedad de sus socios y preservar su identidad institucional.

Tanto Dámaso Quintana como Vicente Boluda contaban desde el inicio con el interés de sumarse a este proyecto. Sin embargo, por motivos profesionales, no pudieron hacerlo en una primera fase. La confirmación reciente del proyecto de venta del club por parte de Florentino Pérez ha sido determinante para que ahora hayan decidido implicarse activamente y respaldar la candidatura de Riquelme.

Estos dos nuevos miembros de la Junta, por cuestión de plazos y en cumplimiento con la normativa electoral y los requisitos legales establecidos por el club, se incorporarán en la primera reunión del órgano de gobierno, una vez completado el proceso electoral. Con estas nuevas incorporaciones, la candidatura de Enrique Riquelme refuerza un proyecto que sitúa en el centro la defensa del modelo de club de socios, la participación y la recuperación del vínculo entre la institución y su base social, en línea con los ejes ya avanzados públicamente por el candidato.

«Estamos ante un momento decisivo para el futuro del Real Madrid. Es el momento de dar un paso adelante y estar al lado de los socios para asegurar que el club sigue siendo suyo. Con un proyecto económico solvente en el Real Madrid puede evitar la venta y cambiar a un modelo imprevisible. La culpa de haber llegado a esta situación de inviabilidad económica es de Florentino Pérez y su junta directiva», termina el escrito.