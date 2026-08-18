Muere un hombre de 69 años tras volcar la embarcación en la que navegaba junto a su familia frente a S’Estanyol, en Mallorca

Un hombre de 69 años ha fallecido este martes después de que la embarcación en la que navegaba junto a otros cinco familiares volcara frente a la costa de S’Estanyol, en el municipio mallorquín de Llucmajor. El suceso ha tenido lugar a escasa distancia de la línea de costa y ha movilizado a efectivos de emergencias y de la Guardia Civil.

Según han informado el SAMU 061 y fuentes de la Guardia Civil, el incidente se ha producido alrededor de las 13.30 horas, cuando la embarcación, en la que viajaban seis personas, ha volcado por causas que todavía se desconocen. El accidente se ha registrado aproximadamente a cien metros de la costa.

Todos los ocupantes de la embarcación eran miembros de una misma familia. Tras el vuelco, un barco del club náutico de la zona ha acudido al lugar y ha conseguido rescatar a los seis ocupantes, trasladándolos posteriormente hasta el puerto de s’Estanyol.

Una vez en tierra, los servicios sanitarios han atendido al hombre de 69 años, que se encontraba en estado crítico tras haber sufrido un ahogamiento. Los efectivos del SAMU 061 han iniciado de inmediato las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque, pese a los esfuerzos realizados, no han podido recuperar sus constantes vitales y han confirmado su fallecimiento.

Además, otras dos personas que viajaban en la embarcación han precisado asistencia sanitaria. Los efectivos del 061 las han atendido en el propio lugar de los hechos, aunque finalmente no ha sido necesario trasladarlas a un centro hospitalario, por lo que han recibido el alta allí mismo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco de la embarcación. Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente.