Cambio confirmado en la norma: la UE obliga a España a pagar el paro de los extranjeros que hayan cotizado más de 22 semanas

La Unión Europea ha aprobado una nueva norma que permitirá cobrar el paro a los trabajadores extranjeros que hayan trabajado al menos 22 semanas en nuestro país. La Comisión Europea también ha ampliado hasta las semanas el periodo en el que un empleado podrá cobrar el paro de su país mientras está en otro territorio de la Unión Europea buscando trabajo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva normativa en materia de Seguridad Social de la Unión Europea.

La Unión Europea ha aprobado una nueva normativa que afecta a la coordinación de la Seguridad Social entre los distintos estados miembros y los nuevos cambios tienen que ver con los trabajadores que están en una situación de desempleo después de haber trabajado en un territorio de la UE. A partir de ahora, la Comisión Europea obligará a España a pagar una prestación de desempleo a los extranjeros que cumplan un mínimo de 22 semanas cotizadas en nuestro país.

Así que los empleados de otros países miembros de la Unión Europea podrán generar un pequeño subsidio siempre que hayan trabajado este periodo de tiempo en nuestro país. Además, la Comisión Europea también ha cambiado otra norma, ampliando de tres a seis semanas el periodo de tiempo en el que los trabajadores podrán cobrar el paro de un país mientras están en otro buscando un empleo. Esto afectará a los trabajadores que, por un motivo u otro, tienen que marcharse a otros países a realizar pequeños trabajos.

Este cambio en la normativa también obliga a las empresas a informar a la Administración cuando un trabajador abandona un país para ir a trabajar a otro, a excepción de que el tiempo de trabajo esté entre los 3 y 30 días. Tampoco afectará a otros sectores como el de la construcción, según informó Europa Press, que tuvo acceso a esta nueva norma que llega para tener una mejor coordinación en las ayudas sociales entre países y para favorecer a los trabajadores rotatorios entre países de la UE.

La UE obliga a España a pagar el paro a extranjeros

Así que las claves de la nueva norma son claras: un trabajador que trabaje en otro país podrá acceder al paro siempre y cuando haya trabajado un mínimo de 22 semanas en el país. Esto será aplicable a los llamados trabajadores móviles o transfronterizos de la Unión Europea. La responsabilidad del pago tendrá que ser asumida por el país donde se realizó el trabajo y esta cotización de 22 semanas. Esto tendrá que ser de obligado cumplimiento por parte de España.

El otro cambio importante en esta normativa tiene que ver con la ampliación de tres a seis semanas del paro para las personas que hayan generado esta prestación en un país y hayan viajado al otro para buscar trabajo. Este cambio de la ley tiene como objetivo facilitar la búsqueda de empleo en otros países de la Unión Europea y que estos empleados tengan un pequeño impulso económico para asumir los costes mientras realizan una búsqueda activa de empleo en otro país de los 27 que forman parte de la Unión Europea.

La Unión Europea también ha dejado claro en un comunicado que estos cambios no modificarán los requisitos de cada país en lo que respecta a las prestaciones por desempleo.