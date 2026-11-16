La reflexión de Dostoievski: «Escuchar a un niño no consiste únicamente en dejarle hablar, sino en intentar comprenderlo»

Los adultos suelen pensar que su papel consiste en enseñar a los niños a desenvolverse en el mundo, pero pocas veces se detienen a considerar todo lo que también pueden aprender de ellos. La curiosidad, la espontaneidad y la manera de interpretar determinadas situaciones ofrecen una perspectiva diferente de la realidad. Esta reflexión conecta con el universo literario de Fiódor Dostoievski, uno de los grandes novelistas rusos del siglo XIX, que encontró en la infancia una vía para explorar la compasión, la injusticia y la complejidad de las relaciones humanas.

Dostoievski y su mirada sobre la infancia

Fiódor Dostoievski (1821-1881) es conocido por obras como Crimen y castigo, El idiota y Los hermanos Karamázov. Sus novelas profundizan en los conflictos morales, la culpa y la capacidad humana para enfrentarse al sufrimiento, pero los niños también ocupan un lugar destacado en sus escritos.

Por qué debemos escuchar a los niños

Escuchar a un niño no consiste únicamente en dejarle hablar, sino en intentar comprender cómo interpreta lo que sucede a su alrededor. Sus preocupaciones pueden parecer pequeñas desde la perspectiva adulta, pero eso no significa que carezcan de importancia para quien las experimenta.

Esta idea también aparece en los escritos de Dostoievski. En Diario de un escritor, publicado durante la década de 1870, el autor reflexionó sobre la situación de los menores y defendió la necesidad de tratarlos con respeto. Sus observaciones sobre la infancia muestran que no consideraba el sufrimiento infantil una cuestión secundaria, sino un asunto con profundas implicaciones sociales y morales.

Qué dice la psicología sobre escuchar

La importancia de prestar atención a los niños también encuentra respaldo en la investigación contemporánea sobre el desarrollo infantil. Estudios explican que las interacciones receptivas entre los pequeños y los adultos de referencia contribuyen a su desarrollo emocional, social y cognitivo.

Cuando los adultos escuchan, responden a las preguntas y ayudan a identificar las emociones, ofrecen oportunidades para que los menores aprendan a expresarse y comprender sus experiencias. Esto no significa que deban aceptar todas sus conductas, sino que pueden establecer límites sin ridiculizar ni invalidar lo que sienten.

Una enseñanza que continúa vigente

La reflexión de Dostoievski invita a revisar la manera en que los adultos se relacionan con la infancia. En ocasiones, las prisas y la necesidad de corregir una conducta impiden escuchar qué preocupa realmente a un niño o por qué reacciona de una determinada manera.

La literatura de Dostoievski recuerda que la infancia merece atención, respeto y comprensión. Aprender a escuchar a los más pequeños no significa renunciar a educarlos, sino reconocer que sus experiencias también pueden ayudarnos a mirar el mundo desde otra perspectiva.