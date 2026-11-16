El despacho internacional de abogados Amsterdam & Partners LLP ha pedido a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que suspendan el intercambio de información fiscal con España hasta que la Agencia Tributaria corrija las deficiencias de su sistema. La firma ha lanzado esta petición a través de un anuncio publicado en el diario británico Financial Times, en el que advierte de que los datos fiscales españoles no son fiables.

La iniciativa supone una nueva crítica internacional al funcionamiento de Hacienda y se apoya en las denuncias formuladas por los propios inspectores de la Agencia Tributaria, que recientemente alertaron de la grave situación que atraviesa el organismo.

En concreto, Amsterdam & Partners recoge las conclusiones del 36 Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Toledo, donde los profesionales denunciaron injerencias políticas, revelaciones de información confidencial de contribuyentes por parte de ministros y un sistema de objetivos de gestión que consideran abusivo y agotado.

Los inspectores llegaron a calificar la situación de la Agencia Tributaria como «la peor crisis de su historia», una advertencia que ahora utiliza el despacho internacional para reclamar medidas a los países de la OCDE. El anuncio publicado en el Financial Times lleva un mensaje contundente: «No se puede confiar a España la información fiscal de los contribuyentes».

A partir de esta denuncia, el bufete reclama que los países de la OCDE dejen de compartir información tributaria con España mientras no se introduzcan reformas que garanticen la fiabilidad del sistema y la protección de los datos de los ciudadanos.

La petición se dirige a los países que mantienen mecanismos de cooperación e intercambio de información fiscal con la Agencia Tributaria española. Se trata, por el momento, de una reclamación formulada por el despacho de abogados, no de una decisión adoptada por la OCDE.

Advertencias desde dentro

Amsterdam & Partners considera que las advertencias de los propios inspectores ponen de manifiesto la necesidad de acometer cambios estructurales en el funcionamiento de Hacienda.

El despacho también se hace eco de las críticas del ámbito empresarial al sistema tributario español. Según los datos de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES), vinculada a la patronal catalana Foment del Treball, España ocupa el puesto 24 de los 27 países de la Unión Europea en el índice de complejidad fiscal.

El mismo organismo estima que el exceso de complejidad tributaria y la conflictividad asociada generan un coste de 21.900 millones de euros anuales, equivalente aproximadamente al 1,3% del PIB.

Para Amsterdam & Partners, estas cifras reflejan los problemas de un modelo que, a su juicio, perjudica tanto a los contribuyentes españoles como a los inversores extranjeros que buscan desarrollar su actividad económica en España.

Entre las reformas que reclama el despacho figura la eliminación del sistema de incentivos que, según denuncia, premia a los funcionarios por incrementar las liquidaciones tributarias.

También exige acabar con las exigencias de pago previo para recurrir determinadas decisiones fiscales, una práctica que considera perjudicial para los derechos de los contribuyentes y que, según sostiene, contribuye a prolongar durante años los conflictos con Hacienda.