El caos aéreo que ha sacudido Estados Unidos vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de las infraestructuras españolas para afrontar grandes incidencias. La paralización de despegues en el país norteamericano, con consecuencias para las conexiones internacionales, ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de aeropuertos, ferrocarriles y otros servicios esenciales.

La crisis también tuvo consecuencias directas en España. Según los datos facilitados por Aena el 14 de noviembre, la paralización aérea estadounidense provocó siete cancelaciones en las conexiones con Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, además de retrasos en otros vuelos.

Entre las operaciones afectadas figuran enlaces de Iberia y American Airlines entre Chicago y Madrid, de Delta entre Madrid y Atlanta y de United Airlines entre Chicago y Barcelona. Iberia también activó medidas de flexibilización para los pasajeros afectados.

Si bien, antes de que vuelva ocurrir una tragedia como la de Urda, la Mesa del Turismo de España reclama actuar ante el aumento de la demanda y advierte de los perjuicios que podrían ocasionar nuevos episodios prolongados.

En declaraciones a OKDIARIO, insisten en la necesidad de revisar y modernizar las infraestructuras. «Es muy importante adecuar las infraestructuras a los flujos de turistas», señala Carlos Garrido de la Cierva, presidente de la asociación.

La preocupación no se limita al transporte aéreo. El sector turístico también reclama atención para ferrocarriles, carreteras y redes de abastecimiento. Según el representante, «son muchos ya los indicadores que van saliendo de problemas» asociados al incremento del tráfico y del consumo.

Los sindicatos alertan de la situación

Las declaraciones coinciden con denuncias recientes de trabajadores aeroportuarios. En Barcelona-El Prat, una avería eléctrica en agosto interrumpió temporalmente las operaciones y provocó retrasos y desvíos. Posteriormente, el sindicato de controladores USCA denunció otro incidente eléctrico en octubre y cuestionó el funcionamiento de los sistemas de respaldo.

En Menorca, CCOO y USCA llevan años reclamando sustituir una torre de control inaugurada en 1968. Pese a los 170,7 millones de euros previstos para modernizar el aeropuerto, los sindicatos reiteraron el 13 de noviembre su petición de construir una nueva torre y reforzar las plantillas de controladores y técnicos de mantenimiento.

La inyección millonaria no es suficiente

El Gobierno aprobó en septiembre un plan de 9.991 millones de euros de inversión aeroportuaria para 2027-2031. Sin embargo, las denuncias sindicales plantean interrogantes sobre las prioridades de modernización de instalaciones críticas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también reconoció este año una acumulación de necesidades de renovación tras dos periodos regulatorios sin grandes proyectos de remodelación o ampliación.

Preguntado por la posibilidad de que España experimente un colapso aéreo similar al estadounidense, el representante de la Mesa del Turismo responde que todavía es demasiado pronto para saberlo. La organización confirma que trabaja con distintos sectores en un estudio sobre las inversiones necesarias para adaptar las infraestructuras a la demanda actual.

Aunque todavía no se sabe las pérdidas económicas provocadas en España por la incidencia estadounidense, su representante advierte de que, si estos problemas se repiten o se prolongan, «los perjuicios son enormes».