Se buscan voluntarios para cuidar animales salvajes en Sudáfrica a cambio de alojamiento, comida y formación gratis

Trabajar cerca de animales salvajes, aprender sobre sus costumbres y participar en un proyecto científico es un plan que atrae a muchas personas que buscan una alternativa al turismo convencional. En Sudáfrica, el estudio de las suricatas permite acercarse a la fauna africana desde una perspectiva centrada en la observación y la investigación.

Esta iniciativa ofrece la posibilidad de conocer el trabajo de los investigadores que estudian a estos animales en su entorno natural. La experiencia requiere interés por la fauna, capacidad de observación y disposición para desarrollar actividades al aire libre.

Un proyecto científico para estudiar a las suricatas

Las suricatas son pequeños mamíferos que viven en grupos y destacan por su organización social. Sus turnos de vigilancia y la cooperación para proteger a las crías han convertido a esta especie en objeto de numerosos estudios científicos. El Proyecto Suricatas de Kalahari, conocido como Kalahari Meerkat Project, investiga desde hace décadas su comportamiento, reproducción y supervivencia. El seguimiento de los grupos permite recopilar información sobre sus relaciones sociales y su adaptación al entorno.

Los voluntarios pueden participar en tareas de observación y recopilación de datos siguiendo las indicaciones del equipo investigador. No se trata únicamente de contemplar animales, sino de contribuir a un trabajo científico que exige constancia y respeto por los protocolos establecidos.

Alojamiento, comida y formación para los participantes

Uno de los aspectos más atractivos de estas experiencias es la posibilidad de recibir formación práctica y contar con alojamiento y manutención durante la estancia. No obstante, es importante comprobar las condiciones oficiales del programa, ya que los servicios incluidos pueden variar. Los interesados también deben consultar si existen cuotas de participación y si los vuelos, el seguro médico, los visados o los gastos personales corren por su cuenta.

La vida en el campo puede implicar jornadas largas, temperaturas extremas y horarios condicionados por la actividad de los animales. Por ello, antes de solicitar una plaza, conviene revisar los requisitos y la duración de la estancia. Esta experiencia puede ser una oportunidad para aprender sobre conservación y colaborar en una investigación internacional, siempre que se confirmen previamente las condiciones del voluntariado.