Yolanda Díaz retira su candidatura para dirigir la OIT unas horas antes de las elecciones que iba a perder

Apenas unas horas antes de que se celebraran unas elecciones que tenía perdidas de antemano, Yolanda Díaz ha dado la sorpresa al anunciar que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En un mensaje publicado durante la mañana de este lunes en la red social Bluesky, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo asegura que lo hace para «no dividir» el movimiento sindical, aunque a nadie escapa que lo cierto es que hoy se enfrentaba a un sufragio que muy probablemente iba a perder.

Esto último quedó más o menos claro el pasado 30 de octubre, cuando la Confederación Sindical Internacional (CSI) -el mayor sindicato del mundo- anunció que apoyaba al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, para un segundo mandato de cinco años.

La política española contaba con el apoyo del Gobierno del brasileño Lula da Silva y con toda la maquinaria sindical y gubernamental de nuestro país -el Ministerio de Exteriores se había volcado-, pero todo indica que no ha sido suficiente para recabar apoyos entre el cuerpo electoral, que está formado por representantes de 28 gobiernos -diez son permanentes y otros rotan-, 14 organizaciones patronales y 14 organizaciones sindicales internacionales.

En un mensaje muy duro, Díaz acusa a la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la portavocía del grupo de Trabajadores de la OIT sostener a la actual cúpula del organismo «en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial», al que «han impedido la libertad de voto», añade.

«Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad», sigue la misiva de Díaz, antes de añadir que dar un paso al lado es su «obligación» para «preservar lo importante». «Un paso al lado para preservar el sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña. El que no cabe sólo en un despacho, el que pisa la calle, las fábricas y donde un trabajador o trabajadora le necesita. Personas que anteponen la defensa de los derechos laborales en el mundo frente a cualquier otra consideración. Decenas de sindicalistas que no se resignan, que no se callan, que no se rinden», afirma la ministra de Trabajo.

A renglón seguido, la política de Sumar carga contra la actual dirección del organismo, a la que acusa de llevar la OIT a «la peor crisis de su historia». «Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores», asegura Díaz, que también afea a Gilbert F. Houngbo sus intentos de dar entrada en la cúpula de la organización a un enviado de la Casa Blanca, así como la asfixia económica en la que se encuentra la organización, la «peor de su historia», dice.