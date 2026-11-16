María José García-Pelayo, candidata del PP por Cádiz: «Sánchez está tratando a Cádiz como un desecho»

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Cádiz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de abandonar a la provincia y de no atender sus principales necesidades en materia de infraestructuras, seguridad y financiación. «No podemos ser una provincia a la que el Gobierno trate casi como un desecho y no como la provincia que es puerta de entrada a Europa», ha denunciado en una entrevista con OKDIARIO, en la que ha reclamado un cambio de rumbo en las políticas del Ejecutivo central.

La dirigente popular ha advertido especialmente de las consecuencias económicas que está teniendo el deterioro de las comunicaciones para Jerez, sobre todo ante la proximidad de la Navidad y de las tradicionales zambombas, una de las épocas de mayor afluencia turística de la ciudad. García-Pelayo ha asegurado que ya se están produciendo cancelaciones de reservas debido a los problemas de conexión ferroviaria y aérea. «Ya ha salido en medios de comunicación que se están produciendo cancelaciones de reservas aquí en Jerez porque no hay tren, porque no hay aviones», ha afirmado.

La alcaldesa ha puesto el foco en el perjuicio que esta situación puede ocasionar a los establecimientos hosteleros, hoteles y empresas de la ciudad. «Que haya gente que no pueda venir por culpa de Pedro Sánchez me parece muy fuerte porque eso económicamente hace daño a la ciudad», ha señalado. A su juicio, la provincia está perdiendo oportunidades por la falta de inversiones estatales y por unas comunicaciones que dificultan tanto la llegada de visitantes como la actividad empresarial.

Uno de los ejemplos que ha utilizado para ilustrar este abandono es el aeropuerto de Jerez, cuya actividad considera perjudicada frente a la apuesta por las instalaciones de Sevilla y Málaga. «Nos están haciendo, aeroportuariamente hablando, un sándwich; se está apostando por el aeropuerto de Sevilla, se está apostando por el aeropuerto de Málaga y el aeropuerto intermedio, que es el de Jerez, lo están devorando», ha explicado.

García-Pelayo ha cuestionado además la utilidad de las nuevas conexiones anunciadas para el aeropuerto jerezano, con vuelos previstos a las seis de la mañana y a las diez de la noche. «¿Quién va a coger esos vuelos? ¿Son vuelos operativos? ¿Son vuelos que van a despertar interés desde el punto de vista turístico o empresarial?», se ha preguntado. La candidata del PP considera necesario recuperar las rutas perdidas, atraer nuevas compañías e impulsar una ampliación de la pista que permita operar vuelos transoceánicos.

El ministro Albares, candidato del PSOE

La presidenta de la FEMP también ha arremetido contra la decisión del PSOE de situar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como cabeza de lista por Cádiz. García-Pelayo ha cuestionado que un dirigente nacido en Madrid encabece la candidatura socialista por una provincia cuyos problemas, a su juicio, desconoce.

«Creo que no sabe ni dónde está Cádiz, sinceramente; creo que es más candidato de Marruecos que candidato de la provincia de Cádiz», ha afirmado. La alcaldesa ha recordado que en la anterior legislatura el PSOE ya eligió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para encabezar su candidatura en la provincia y ha criticado su gestión en materia de seguridad.

Sobre Albares, ha censurado que durante su presentación señalase como uno de sus principales retos la promoción del aeropuerto de Gibraltar, mientras, según denuncia, «el aeropuerto de Jerez continúa perdiendo conexiones». La dirigente popular considera que Cádiz necesita representantes que defiendan sus intereses y no candidatos que, en su opinión, permanezcan alejados de los problemas del territorio.

El narcotráfico y la falta de medios

La seguridad es otra de las prioridades que García-Pelayo pretende defender en el Congreso. La candidata popular ha denunciado la falta de efectivos y medios para combatir el narcotráfico, especialmente en el Campo de Gibraltar, y ha reclamado el reconocimiento de la especial singularidad de Cádiz para garantizar una dotación suficiente de Policía Nacional y Guardia Civil.

«Los malos son los narcotraficantes, los malos no somos los gaditanos», ha subrayado. La alcaldesa considera que el Gobierno debe reforzar los recursos destinados a los profesionales que trabajan contra las redes criminales y ha criticado que los narcotraficantes dispongan de medios superiores a los de los propios agentes. «No es de recibo que los malos tengan más medios que los buenos, que son los policías», ha afirmado.

Además, ha alertado del desplazamiento de la actividad del narcotráfico hacia el Bajo Guadalquivir cuando aumenta la presión policial en el Campo de Gibraltar. Según ha explicado, «esta zona se ha convertido en otra vía de salida de la droga hacia el resto de España y Europa».

Abandono ferroviario y financiación local

Las infraestructuras ferroviarias también han centrado parte de la entrevista. García-Pelayo ha reclamado que se revisen las vías sin criterios políticos y ha criticado que el Gobierno ponga el foco en las conexiones de Cataluña mientras Andalucía sigue esperando actuaciones. En este sentido, ha destacado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de revisar «cada milímetro de cada vía» si llega a la Presidencia del Gobierno.

También ha exigido explicaciones sobre el dinero destinado a garantizar la seguridad ferroviaria. «El dinero con el que había que proteger las vidas de la gente, con el que había que garantizar una circulación segura de los trenes, ha desaparecido. ¿En qué se lo han gastado? Que nos lo cuenten», ha reclamado.

Por otro lado, desde su responsabilidad al frente de la FEMP, ha denunciado la falta de interlocución del Gobierno con los ayuntamientos. García-Pelayo ha asegurado que durante sus cuatro años como presidenta de la federación no ha mantenido ninguna reunión con la ministra de Hacienda, pese a las reiteradas peticiones, y ha criticado que la Comisión Nacional de Administración Local tampoco se haya reunido con carácter ordinario durante ese periodo.

La dirigente popular ha defendido la necesidad de una financiación municipal más justa, una redefinición de las competencias de los ayuntamientos y una relación más directa entre las administraciones locales y el Ejecutivo central. Según ha explicado, «Feijóo ya ha asumido compromisos con los alcaldes y alcaldesas para abordar estas cuestiones si llega a la Moncloa».

De cara a su posible llegada al Congreso, García-Pelayo ha concretado tres grandes prioridades para la provincia de Cádiz: seguridad, infraestructuras y vivienda. Sobre esta última, ha reclamado precios accesibles y soluciones habitacionales para las familias vulnerables. También ha defendido una mayor financiación para las comunidades autónomas, con el objetivo de que dispongan de más recursos para sanidad y educación.